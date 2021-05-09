9 мая – День матери: Песня о матери – по просьбам читателей

9 мая мы отмечаем День матери — международный праздник в честь матерей. В круговерти будней мы часто забываем о самых дорогих людях — матерях, и боль потери ощущаем только после того, как они уходят туда, откуда нет возврата. И уже потом, сквозь боль, мы вспоминаем, что так и не успели сказать маме главного: о том, как благодарны за ее самопожертвование, понимание, всепрощение и веру, которая так поддерживала нас в жизни.

В редакцию приходит много писем от читателей с просьбами рассказать о песне, которую считают современным гимном всем матерям. Это «Пісня про матір».

«Лишайтесь, матусю. Навіки лишайтесь. Не йдіть!»

Авторами «Пісні про матір» являются украинский поэт Борис Олейник и композитор Игорь Поклад, которые много лет работали в творческом содружестве. Их совместное творчество началось еще в студенческие годы, после того как первая композиция «Песня не заблудится» приобрела популярность и зазвучала со сцены.

В то время композитор Игорь Поклад учился на историко-теоретическом факультете Киевского музыкального училища и выполнял обязанности концертмейстера. После первого большого успеха он стал работать в песенном жанре, а окончив училище, поступил на композиторский факультет Киевской консерватории. Еще во время учебы Игорь Поклад создал вокально-инструментальный ансамбль «Мрія». Этот музыкальный коллектив практически сразу приобрел популярность на всей территории страны.

Свои первые стихи Борис Олейник написал еще в школе, а в 1948 году в районной газете было опубликовано его первое стихотворение. Когда будущему поэту было 14 лет, состоялось его первое публичное выступление. На школьном новогоднем вечере был объявлен поэтический конкурс, на котором Олейник читал свои стихи. Весь зал слушал его, затаив дыхание, а преподаватели единогласно присудили юному поэту первую премию. Позже, когда Борис Олейник стал известным поэтом, его именем назвали школу в родном селе Зачепиловка Полтавской области. Олейник долго не соглашался на это, так как считал, что ничего особенного не совершил, чтобы заслужить такую честь.

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Международный день матери отмечают во многих странах мира. Например, в США, Австралии, Канаде, Мексике, Индии. Как и в Украине, День матери приходится на второе воскресенье мая: в этом году – 9 числа. Так что у нас будет время подготовиться к этому дню и выразить маме свою любовь и благодарность.

Пісня про матір

Посіяла людям літа свої, літечка житом,

Прибрала планету, послала стежкам споришу.

Навчила дітей, як на світі по совісті жити,

Зітхнула полегко – і тихо пішла за межу.

– Куди ж це ви, мамо?! – сполохано кинулись діти.

– Куди ж ви, бабусю? – онуки біжать до воріт.

– Та я ж недалечко… де сонце лягає спочити.

Пора мені, діти… А ви вже без мене ростіть.

– Та як же без вас ми?… Та що ви намислили, мамо?

– А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках?

– А я вам лишаю всі райдуги із журавлями,

І срібло на травах, і золото на колосках.

– Не треба нам райдуг, не треба нам срібла і злата,

Аби тільки ви нас чекали завжди край воріт.

Та ми ж переробим усю вашу вічну роботу, –

Лишайтесь, матусю. Навіки лишайтесь. Не йдіть!

Вона посміхнулась, красива і сива, як доля,

Змахнула рукою – злетіли у вись рушники.

Лишайтесь щасливі, – і стала замисленим полем

На цілу планету, на всі покоління й віки.

Ранее мы рассказывали о том, кем были в реальной жизни прототипы героев сказок и детских книг.