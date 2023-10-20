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О дне сегодняшнем — необычно и пронзительно: выставка в галерее ArtOdessа (фоторепортаж)

О дне сегодняшнем — необычно и пронзительно: выставка в галерее ArtOdessа (фоторепортаж)

«Коллаж + ассамбляж»… Так называется выставка, которая проходит в галерее ArtOdessа в Летнем театре Горсада. Вы можете посетить сюда, чтобы познакомиться с представленными необычными работами, до 7 ноября включительно.

Пронзительно — о сегодняшнем дне

«Коллаж + ассамбляж»… Около 50 авторов из Одессы и области и около 80 работ о сегодняшнем дне.

Выставка. Котова

Язык выставки не так уж «прост», а еще невыразимо пронзителен. Что касается необычности: представленные работы сделаны, как говорится, из подручных материалов.

Выставка. Котова

Кстати, ассамбляж — это трехмерное произведение искусства, созданное посредством сочетания различных материалов и элементов, часто бытовых предметов.

Выставка. Котова

О «трехмерном» — это не только о технике, это о нас с вами. Потому что мы живем сейчас так, как представленные работы, тематика которых вобрала все наше бытие — от самоидентификации до событий на Бахмутском направлении. От тахикардии очередной воздушной тревоги до… влюбленных фонарей в парке им. Т.Г.Шевченко. Или еще проще — между болью и любовью

Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова

Здесь все неординарно

Об этом и рассказали нам мастера в необычном (скорее, нестандартном) формате, который, как говорят кураторы выставки, «дает широкое пространство и возможности для воплощения идей и нестандартных подходов в работе с разными и неожиданными материалами».

Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова

Здесь все неординарно. Потому, видимо, люди стоят у работ долго, всматриваются, словно прислушиваются к себе: какой отзыв вызывает увиденное? Сходятся ли пазлы (в одной из работ вы увидите и их)?

Выставка. Котова
Выставка. Котова

Простые и привычные вещи в представленных работах словно сами собой превратились в боль и любовь. Ведь рядом с вилкой — пули…

Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова

И даже библейские мотивы, кажется, звучат совсем по-другому…

Фото: Мария Котова

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