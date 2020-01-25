84 громады и Одесса в прежних границах: каким в обладминистрации видят план формирования региона?

В Украине продолжают реформу административно-территориального устройства. Переформатированию подлежат практически все регионы страны. А 20 декабря 2019 года вступили в силу новые нормы Закона «О добровольном объединении территориальных общин». Изменения, в частности, предусматривают, что объединение ОТГ в дальнейшем будет происходить исключительно по перспективным планам и в строго отведенные сроки. В министерстве развития громад и территорий обсуждали, какой будет Одесская область. Итог неутешителен. Большая часть планов по нашему региону не соответствуют требованиям, и потому была отправлена на доработку.

Что предлагает ОГА?

Одесская облгосадминистрация при разработке обновленного проекта перспективного плана формирования территорий громад решила, что всего в регионе будет 84 громады. При этом ранее планировалось создать только 54, а затем 69 ОТГ.

В ОГА подчеркивают, что при разработке нового перспективного плана учитывались обращения инициативных групп жителей и местных депутатов, площадь, численность населения, налогоспособность и долю местных налогов в собственных доходах. Исходя из этих данных были рассчитаны «индексы способности» каждой ОТГ.

А вот саму Одессу реформа, по плану областных властей, не коснется, по крайней мере, пока. Город не изменит свои границы.

Справка

Сегодня в Одесской области создано 37 ОТГ, которые покрывают лишь треть территории Одесской области. В 32 громадах есть главы и депутаты. В остальных 22 декабря прошли выборы.

Как оценили план ОГА?

Но перспективный план одесской обладминистрации по созданию громад не вызвал одобрения в минрегионе.

По оценке ряда участников консультаций, Одесская область является самой сложной из всех регионов Украины. Наличие проблемных точек отметили в большинстве районов. Но самые большие сложности в Белгород-Днестровском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Подольском и Татарбунарском районах.

В целом же, в Перспективном плане формирования территорий громад Одесской области выявили недоработки:

ряд ОТГ были «нарезаны» по политическим мотивам, о чем открыто заявили некоторые депутаты;

минирегион не допустит создания так называемых «бубликов», когда вокруг районного центра, который является отдельным ОТГ, созданы другие громады. Например, как сейчас в Подольском районе;

министерство категорически не поддерживает маленькие ОТГ. Уже созданные громады, которые не соответствуют рекомендациям, будут либо усиливать другими населенными пунктами, либо присоединять к другим ОТГ;

при создании громад одним из главных должен быть принцип адекватной логистики и экономики;

по Измаильскому и Болградскому районах должна быть создана отдельная рабочая группа, куда войдут и представители министерства развития громад и территорий.

Таким образом, большая часть планов формирования громад по Одесской области была отправлена на доработку. Их повторно рассмотрят уже в феврале.

Фото: photoukraine.com

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