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Радоница: какие традиции поминовения усопших нужно соблюдать

Радоница: какие традиции поминовения усопших нужно соблюдать

Традиционно на девятый день после Пасхи православные христиане отмечают Радоницу. Этот день приходится на вторник, в 2021 году – 11 мая.

Вместе с тем в разных местностях Украины Радоницу (она же – Проводы, Гробки, Пасха для умерших) отмечают в разные дни, и многие люди посещают кладбище в воскресенье, поскольку вторник – рабочий день. Как почтить память ушедших в мир иной и как подготовиться к Проводам?

Обязательно помолитесь о душе близкого

Название «Радоница» сочетает в себе слова «род» и «радость», так как смысл этого дня – радоваться рождению близких в другой жизни, вечной, и не печалиться из-за временной разлуки с ними. Готовиться к этому дню принято заранее: убирать на кладбище, сажать цветы, красить ограды.

Непосредственно в день поминовения умерших, или, как его еще называют, в родительский день, следует навестить могилы близких, зажечь поминальные свечи или лампады и помолиться.

Существует обычай приносить на кладбище пасхальные куличи и яйца, совершать поминальную трапезу, раздавать милостыню. Многие оставляют на надгробиях еду и рюмки с алкогольными напитками, не задумываясь, что этот обычай имеет языческие корни и с христианством никак не связан. Священники говорят, что помочь умершему родственнику могут только искренние молитвы и добрые дела, совершенные ради него. Это самое большее, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной.

Нужно помнить, что кладбище является священным местом, где тела умерших покоятся до их воскресения. Также Церковь рекомендует отказаться от пластиковых цветов и венков, лучше принести на могилки живые растения. Еще лучше посадить цветы – как символ жизни.

Старинный обряд

У наших предков был интересный обычай. Они закапывали пасхальное яйцо под крестом или разбивали его о крест. Такой обряд назывался «христосование с родными».

Как вести себя на кладбище?

На Радоницу или в любой другой родительский день, посещая кладбище, рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • надевать одежду темных тонов;
  • перед воротами кладбища следует остановиться и мысленно поприветствовать усопших, перекреститься;
  • ходить следует неспеша, говорить вполголоса;
  • положить на могилу цветы;
  • зажечь свечку или лампаду и помолиться, вспомнить что-то хорошее, что связывает вас с покойным;
  • покидая кладбище, остановиться за воротами и в знак прощания поклониться его обитателям, перекреститься.

На Радоницу также принято подавать милостыню нищим и бездомным. Милостыню можно подать любому человеку, но только от души. Помните, что так мы просим другого человека помолиться за усопшего.

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Существует обычай, когда люди ходят на могилы близких и в день Пасхи, но священники предупреждают, чтоделать этого нельзя. Посещение кладбища в Светлый день противоречит церковным канонам: до девятого дня после Пасхи поминовение умерших не совершается. Ведь Пасха – это праздник победы над смертью, над скорбью и печалью.

Какую молитву читать за упокоение души усопшего?

Если вы не знаете других молитв, можно просто прочитать «Отче наш» и помянуть усопших кратко: «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего (рабы твоей, рабов твоих – и имя либо имена)».

Ранее мы рассказывали, как отмечают поминальные дни верующие разных религий мира.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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