— В нашей культуре семейная ссора считаются плохим, разрушающим отношения мероприятием. С точки зрения психологии, ссора — это способ «прояснения границ», если другие варианты невозможны или неизвестны. Для некоторых пар семейная ссора, скандал иногда становится единственным способом заявить о своих чувствах и потребностях. А вообще, яркое и громкое выяснение отношений говорит о том, что у партнеров есть чувства друг к другу и им не все равно, – поясняет психолог, гештальт-терапевт Анна Герасименко.

Как бы странно это ни звучало, в любой ссоре, кроме минусов (на такой способ общения уходит очень много энергии, и есть риск разрушить отношения), есть и свои плюсы, причем их намного больше. Это, в частности, выход накопившихся сильных эмоций в адрес партнера (многие пары с гордостью отмечают, что секс после ссоры всегда ярче), шанс донести ему свои претензии, возможность увидеть друг друга в новом состоянии — более ранимом или же агрессивном (женщинам важно видеть в мужчине силу, а мужчине — женскую ранимость и нежность).

Вот 7 правил, придерживаясь которых можно извлечь из ссоры пользу.

Сохраняйте уважение к оппоненту и не переходите на личные оскорбления. Это относится как к партнеру, так и к его «странной маме, нудному брату или злой сестре». Говорите по очереди. Проясняйте услышанное. Например: «Правильно ли я понял? Ты хочешь, чтобы я был более внимательным и чаще мыл посуду?». Выражайтесь конкретно. То есть вместо «Ты мне всю жизнь испортил(а)!» следует озвучивать более ясные причины: отсутствие помощи в уходе за ребенком, беспорядок в доме, невкусная еда и прочее. Конкретные проблемы зачастую исправимы. Сохраняйте спокойствие, и старайтесь не повышать голос при разговоре. Если же в доме есть ребенок или пожилой человек — для первого ваша беседа на повышенных тонах может стать психотравмирующим фактором, у второго — вызвать много беспокойства и тревоги. Пытаясь доказать партнеру свою правоту и единственно правильную точку зрения, задайте себе вопрос: «Я хочу быть прав или счастлив?» Никогда не применяйте физическую силу, независимо от пола партнера.

Помните, даже если по окончании ссоры вы не нашли общего решения, это не значит, что все было зря и партнер вас не понимает. Решение может прийти со временем. К тому же, в отношениях может и не быть единственно верной точки зрения. Вариант «или-или» можно заменять на «и-и» — это признак зрелых, гармоничных отношений.

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