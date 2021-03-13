Начиная ссору, задайте себе вопрос: «Я хочу быть прав или счастлив?»
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— В нашей культуре семейная ссора считаются плохим, разрушающим отношения мероприятием. С точки зрения психологии, ссора — это способ «прояснения границ», если другие варианты невозможны или неизвестны. Для некоторых пар семейная ссора, скандал иногда становится единственным способом заявить о своих чувствах и потребностях. А вообще, яркое и громкое выяснение отношений говорит о том, что у партнеров есть чувства друг к другу и им не все равно, – поясняет психолог, гештальт-терапевт Анна Герасименко.
Как бы странно это ни звучало, в любой ссоре, кроме минусов (на такой способ общения уходит очень много энергии, и есть риск разрушить отношения), есть и свои плюсы, причем их намного больше. Это, в частности, выход накопившихся сильных эмоций в адрес партнера (многие пары с гордостью отмечают, что секс после ссоры всегда ярче), шанс донести ему свои претензии, возможность увидеть друг друга в новом состоянии — более ранимом или же агрессивном (женщинам важно видеть в мужчине силу, а мужчине — женскую ранимость и нежность).
Вот 7 правил, придерживаясь которых можно извлечь из ссоры пользу.
- Сохраняйте уважение к оппоненту и не переходите на личные оскорбления. Это относится как к партнеру, так и к его «странной маме, нудному брату или злой сестре».
- Говорите по очереди.
- Проясняйте услышанное. Например: «Правильно ли я понял? Ты хочешь, чтобы я был более внимательным и чаще мыл посуду?».
- Выражайтесь конкретно. То есть вместо «Ты мне всю жизнь испортил(а)!» следует озвучивать более ясные причины: отсутствие помощи в уходе за ребенком, беспорядок в доме, невкусная еда и прочее. Конкретные проблемы зачастую исправимы.
- Сохраняйте спокойствие, и старайтесь не повышать голос при разговоре. Если же в доме есть ребенок или пожилой человек — для первого ваша беседа на повышенных тонах может стать психотравмирующим фактором, у второго — вызвать много беспокойства и тревоги.
- Пытаясь доказать партнеру свою правоту и единственно правильную точку зрения, задайте себе вопрос: «Я хочу быть прав или счастлив?»
- Никогда не применяйте физическую силу, независимо от пола партнера.
Помните, даже если по окончании ссоры вы не нашли общего решения, это не значит, что все было зря и партнер вас не понимает. Решение может прийти со временем. К тому же, в отношениях может и не быть единственно верной точки зрения. Вариант «или-или» можно заменять на «и-и» — это признак зрелых, гармоничных отношений.
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