Новости Одессы и Одесской области

7 правил семейной ссоры: как извлечь пользу

7 правил семейной ссоры: как извлечь пользу

Начиная ссору, задайте себе вопрос: «Я хочу быть прав или счастлив?»

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

— В нашей культуре семейная ссора считаются плохим, разрушающим отношения мероприятием. С точки зрения психологии, ссора — это способ «прояснения границ», если другие варианты невозможны или неизвестны. Для некоторых пар семейная ссора, скандал иногда становится единственным способом заявить о своих чувствах и потребностях. А вообще, яркое и громкое выяснение отношений говорит о том, что у партнеров есть чувства друг к другу и им не все равно, – поясняет психолог, гештальт-терапевт Анна Герасименко.

семейная ссора

Анна Герасименко

Как бы странно это ни звучало, в любой ссоре, кроме минусов (на такой способ общения уходит очень много энергии, и есть риск разрушить отношения), есть и свои плюсы, причем их намного больше. Это, в частности, выход накопившихся сильных эмоций в адрес партнера (многие пары с гордостью отмечают, что секс после ссоры всегда ярче), шанс донести ему свои претензии, возможность увидеть друг друга в новом состоянии — более ранимом или же агрессивном (женщинам важно видеть в мужчине силу, а мужчине — женскую ранимость и нежность).

Вот 7 правил, придерживаясь которых можно извлечь из ссоры пользу.

  1. Сохраняйте уважение к оппоненту и не переходите на личные оскорбления. Это относится как к партнеру, так и к его «странной маме, нудному брату или злой сестре».
  2. Говорите по очереди.
  3. Проясняйте услышанное. Например: «Правильно ли я понял? Ты хочешь, чтобы я был более внимательным и чаще мыл посуду?».
  4. Выражайтесь конкретно. То есть вместо «Ты мне всю жизнь испортил(а)!» следует озвучивать более ясные причины: отсутствие помощи в уходе за ребенком, беспорядок в доме, невкусная еда и прочее. Конкретные проблемы зачастую исправимы.
  5. Сохраняйте спокойствие, и старайтесь не повышать голос при разговоре. Если же в доме есть ребенок или пожилой человек — для первого ваша беседа на повышенных тонах может стать психотравмирующим фактором, у второго — вызвать много беспокойства и тревоги.
  6. Пытаясь доказать партнеру свою правоту и единственно правильную точку зрения, задайте себе вопрос: «Я хочу быть прав или счастлив?»
  7. Никогда не применяйте физическую силу, независимо от пола партнера.

Помните, даже если по окончании ссоры вы не нашли общего решения, это не значит, что все было зря и партнер вас не понимает. Решение может прийти со временем. К тому же, в отношениях может и не быть единственно верной точки зрения. Вариант «или-или» можно заменять на «и-и» — это признак зрелых, гармоничных отношений. 

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала о том, как побороть собственные страхи при смене работы?

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить