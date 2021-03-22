В XIX веке Одесса уже приобрела облик цивилизованного европейского города. Среди ее жителей было много аристократов, людей образованных и богатых, которые привыкли хорошо выглядеть. К их услугам в Одессе стали появляться роскошные парикмахерские и «дома моды», в которых работали знаменитые мастера.

«Бесовские хвосты» отпугивали мужчин

Первым одесским парикмахером стал знаменитый Леонар Отье — куафер французской королевы Марии-Антуанетты. После ее казни по приглашению Ришелье он переехал в Одессу, где работал много лет. Когда Леонар удалился на покой, на посту лучшего парикмахера города его сменил ученик Лавиньотт. «Салон» Лавиньотта располагался на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской. Именно он первый открыл «цирюльню ложных волос», как тогда назывались мастерские по изготовлению шиньонов и париков.

Шиньоны в то время были последним писком моды, и проникли в наш город из Франции. Однако увлечение накладными волосами не пользовалось одобрением прессы и мужской части населения. Злые языки называли шиньоны «бесовскими хвостами» и рассказывали страшные истории о том, что волосы для них срезают с покойников. На самом деле шиньоны изготавливали из волос, которые продавали бедные европейские крестьянки, чтобы заработать.

Но на одесских дам даже самые страшные рассказы не производили никакого впечатления. Они буквально толклись в очереди, чтобы приобрести накладные волосы. Кстати, шиньон от хорошего мастера стоил безумно дорого — до полутора тысяч франков. Кроме шиньонов, в моде были специальные накладки, заменяющие челку, так как обрезать спереди волосы, чтобы прикрыть лоб, в то время было не принято.

В большинстве «салонов красоты» работали настоящие мастера своего дела. Профессионализм заключался не только в умении стричь… Работать с клиентом молча считалось верхом невоспитанности. Мастер должен был не только развлекать его разговорами, но и выполнять роль «говорящей газеты», то есть снабжать последними новостями.

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Зачем дамы ходили в театр?

В XIX веке Одесса превратилась в престижный курорт, и сюда стали съезжаться отдыхающие со всей империи. А такой приток гостей просто обязывал одесских дам хорошо выглядеть. Летом город напоминал экзотический цветник — яркие платья, кружевные зонтики, шляпки и, конечно же, разговоры о моде.

В 1834 году в Одессе впервые появилось модное издание «Моды с приложением рисунков», которое прилагалось к «Одесскому вестнику». Кроме того, в городе часто проходили показы мод. Своеобразной разновидностью такого показа было посещение театра, где можно было увидеть все модные новинки. Правда, демонстрировать свои туалеты публике можно было только летом, так как зимой театр не отапливался.

Самые шикарные туалеты и ткани можно было приобрести в магазинах Пале-Рояля, в которые их доставляли прямиком из Парижа и Лондона. Интересно, что одесские моряки уже в то время знали, на чем можно хорошо заработать, — они запасались за границей модными журналами, тканями, фурнитурой и с выгодой продавали это одесским дамам.

«Ателье» по пошиву одежды в то время с полным правом назывались «заведениями портновского мастерства». Работали в них преимущественно иностранные мастера, так как дамы высшего света следовали только европейской моде. Ну, а хорошие портнихи пользовались в городе необыкновенной популярностью. Дело в том, что надеть одно и то же платье несколько раз считалось в свете дурным тоном, поэтому постоянно нужно было обновлять гардероб.

Самыми известными модистками Одессы были Мария Страц и мадам Томазини. Последняя прославилась на всю империю, и к ней в очередь записывались клиентки даже из Санкт-Петербурга. А модистка из Одессы Мария Озерская участвовала в модных показах в Европе и получила за свои модели несколько почетных дипломов.

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Европейский курорт… на дому

К заведениям красоты XIX века смело можно причислить и «заведения общественной помойки», как в то время называли бани. Здесь брили, устраивали косметические ванны, избавляли от мозолей, а парильщики заменяли массажистов.

Бани в Одессе появились вместе с самим городом. Сначала это были старые турецкие бани, потом появилась баня «Султанская» в восточном стиле на улице Греческой, где помещение впервые разделили на три отделения — мужское, женское и семейное. Женщинам здесь предлагали специальные процедуры для отбеливания кожи: для обычных горожанок делали ванны из череды, а для светских дам настаивали миндальные отруби.

Немного позже открылась баня «Московская» с душевыми комнатами. Кроме того, здесь практиковали еще одну необычную услугу — горячие ванны, которые банные водовозы доставляли прямо на дом.

В 1860 году на Преображенской улице открылась знаменитая баня Исаковича. Она работала без выходных, с раннего утра до полуночи, и была обустроена по последнему слову науки. Эта баня уже специализировалась на медицинских услугах, в частности лечебных ваннах — минеральных, морских, лиманных, сывороточных. Удивительно, но в бане Исаковича даже в то время посетитель мог заказать ванну с водой любого европейского курорта — хоть из Мариенбада, хоть из Виши или Висбадена.

Прическа… из штанов

Однажды французский парикмахер Леонар причесывал графиню Разумовскую. Она собиралась на бал и хотела своей прической произвести фурор. Парикмахер никак не мог придумать, чем украсить волосы своей клиентки. И вдруг он увидел в спальне графа короткие брюки из красного бархата. Ножницами он выхватил из них кусок, собрал в пучок и приладил графине на прическу. Головной убор получился немного странным. Но когда Разумовская появилась на балу, все пришли в восторг, а дамы в очередной раз зашептались: ах, заморские парикмахеры не в пример лучше отечественных.

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