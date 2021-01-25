По традиции 25 января мы отмечаем праздник студентов. В этот день более 250 лет назад был открыт первый в империи университет. В то время высшее образование могли получить только мужчины, для женщин двери вузов были закрыты. В Одессе не раз поднимали вопрос об организации высших курсов для женщин, но чиновники не спешили решать эту проблему.

Высшее образование считалось вредным для женщин

В середине XIX века в России высшее образование женщинам было недоступно, поэтому за дипломами они уезжали в Европу. Там они поступали в университеты и возвращались на родину с весьма прогрессивными и даже революционными взглядами, что не могло не тревожить власть.

Образование за рубежом стало настолько популярным, что в 1873 году правительство отдало распоряжение о немедленном возвращении в Россию всех женщин, обучающихся за границей. Тем, кто ослушался, грозило преследование. Такие жесткие методы объясняли тем, что 2-3 докторских диплома, дескать, никак не могут «искупить зло, происходящее от нравственного растления молодого поколения» в европейских университетах.

Первые курсы выпускали преподавателей

Однако несмотря на препоны, во многих городах все же стали открываться высшие курсы для женщин. Так было и в Одессе. Инициатором организации таких курсов стал профессор истории Новороссийского университета Александр Трачевский. В 1878 году он представил проект устава и ходатайство об открытии высших женских курсов попечителю Одесского учебного округа, который, кстати, с воодушевлением поддержал эту идею. Одесситы также выражали радость и надежду, что женское образование в Южной Пальмире наконец-то вступит в свои права, и на общественные деньги даже выпустили книжку о будущих курсах Трачевского.

В этом учебном заведении собирались готовить педагогов средней школы, и если бы это удалось осуществить, то одесский учебный округ никогда бы не страдал от недостатка преподавателей. Курсы должны были быть трехгодичными и состоять из двух факультетов: историко-словесного и физико-математического. Трачевский также выдвинул идею об организации подготовительных курсов для поступающих, так как в школьной программе было много пробелов и упущений.

Жители города надеялись, что министерство образования не откажет в их ходатайстве, и уже 17 января 1879 года в Одессе были открыты первые высшие курсы для женщин. Желающих было огромное количество – записалось более 250 человек. Однако курсы просуществовали всего год, так как разрешение на их работу из столицы так и не поступило.

Министерство открыло курсы ради опыта

Через три года одесситы вновь подняли вопрос о высших женских курсах. На этот раз инициативу проявило Общество естествоиспытателей при Новороссийском университете. Преподаватели ходатайствовали об организации публичных чтений по математике и естественным наукам для женщин. Однако правительство прошение вновь отклонило. И только в 1903 году было получено «высочайшее coизволение на учреждение курсов», которые должны были иметь характер специального педагогического учебного заведения.

Их торжественное открытие состоялось в октябре, и находились они при частной гимназии Пашковской. Обучаться там могли те, кто имел аттестат или свидетельство об окончании гимназии.

Курсы состояли из пяти отделений: русского, французского, немецкого языков и словесности, исторического и математического. Директором был назначен профессор психологии и философии Новороссийского университета Николай Ланге. Оплата за обучение составляла 150 рублей в год.

Учениц подразделяли на слушательниц и вольнослушательниц. Слушательницами назывались девушки, достигшие 17 лет и имевшие свидетельство об окончании гимназии. Вольнослушательницами могли быть женщины без систематического образования, но занимающиеся педагогической деятельностью. Среди них были одесситки разных национальностей, замужние дамы и даже вдовы.

Женские курсы приравняли к университету

В 1903 году на курсы приняли более 300 одесситок, а критерием приема был своеобразный «конкурс аттестатов». Кроме того, министр просвещения утвердил новые правила для слушательниц одесских женских курсов: был установлен предельный возраст – 23 года, уменьшено количество вольнослушательниц и ограничен прием одесситок определенных национальностей.

После волнений 1905 года в Одессе вместо педагогических курсов были открыты Одесские высшие женские курсы, состоявшие из двух факультетов: историко-филологического и физико-математического. Через два года открылся юридический факультет.

Для курсисток был разработан новый учебный план, введена система обязательных и необязательных предметов, а практические занятия стали проводиться не только на старших курсах, но и для первокурсниц.

Женские курсы были очень популярны в Одессе, однако огорчало то, что у них отсутствовали права высших учебных заведений. Такое право женские курсы получили в 1911 году, когда вышел закон «Об испытании лиц женского пола в знании курса высших учебных заведений и о порядке приобретения ими ученых степеней и звания учительниц средних учебных заведений». Этот закон представил женщинам право сдавать экзамены на университетский диплом. А вскоре были пересмотрены и планы преподавания, которые согласовали с планами университета. Фактически это привело высшие женские курсы к университетскому статусу.

После революции Одесские высшие женские курсы были закрыты.

Женские курсы находились на Торговой улице

Специально для курсов на Торговой, рядом с гимназией Пашковской, было построено новое здание. Оно было построено по особому проекту и на собственные средства. Для учебы было предназначено 12 аудиторий, а для практических занятий – физический кабинет. Также в здании при курсах работала большая библиотека.

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