«С первого дня Великого поста домовладельцы Болгарской улицы окончательно освободились от домов терпимости, которые закрыты там навсегда по распоряжению градоначальника». Правда, удалось ему это ненадолго. Градоначальником, который принял такое смелое решение, был Иван Толмачев.

Вообще закрыть дома терпимости порывались многие – Воронцов, Ришелье, Ланжерон, однако «веселые заведения» продолжали успешно существовать. Граф Строганов поднял налоги на публичные дома, после чего бюджет города быстро и очень существенно пополнился. По сумме доходов с домами терпимости не мог сравниться даже одесский порт.

В свое время в Одессе работало более двадцати «веселых заведений», которые располагались по всему городу – на Ланжероновском спуске, Кривой улице (Асташкина), Польской, Болгарской. Больше всего таких заведений было на улице Глухой (Запорожская), несмотря на то, что она была чуть ли не самой короткой – всего два квартала. Почти все дома здесь были притонами и борделями, а услуги «жриц любви» стоили от 25 копеек до рубля.

Законом проституция не возбранялась, если соблюдались определенные условия. Публичный дом должен был быть официально зарегистрирован, а все «сотрудницы» обязаны были проходить медицинское освидетельствование. Также они состояли на учете в полиции и имели «профессиональный документ» – «желтый билет».

Профессиональная деятельность девиц легкого поведения даже была защищена законом. Их нельзя было изнурять «неумеренным употреблением», а график работы домов терпимости обязательно согласовывался с церковным календарем. Подобные заведения были закрыты до обеда в воскресенье и праздники, а также в течение всего поста перед Пасхой.

После революции за дома терпимости взялась советская власть, однако и в этом раунде победа снова осталась за «жрицами любви».

Источники: grad.ua; maxima-library.org

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