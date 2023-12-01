Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 2-3 декабря 2023 года: топ-5 культурных событий, которые следует посетить на выходные

Афиша Одессы на 2-3 декабря 2023 года: топ-5 культурных событий, которые следует посетить на выходные

Первый уик-энд зимы в Одессе получится очень спокойным, даже тихим, без гастролей известных артистов с камерными концертами в уютных залах. Впрочем, это не значит, что у вас нет выбора, куда сходить.

Обратите внимание, что в воскресенье в Одессу приедет херсонский театр Кулиша с необычной программой «Песня среди нас», где вас познакомят с разными музыкальными инструментами, музыкой, песнями. Это не спектакль, это увлекательная игра для взрослых и детей, которую покажут в Одессе только один раз.

2 декабря, 16:00Одесская опера 

Приглашаем вас на спектакль, который долгие годы остается визитной карточкой репертуара Одесской оперы. В этот спектакль невозможно не влюбиться: гениальная музыка великого Верди, основанный на реальных событиях, сюжет, монументальные декорации, аутентичные костюмы. В центре событий – влюбленные Аида и Радамес, оказавшиеся по разные политические стороны, закованные в любовный треугольник. Что выберут влюбленные и будут ли вместе? Приглашаем стать свидетелями великой истории любви!

3 декабря 14:00История древнегреческого театра. Музей западного и восточного искусства

Древнегреческий театр является одним из самых ярких проявлений античной культуры, сыгравшей основополагающую, фундаментальную роль в развитии европейской культурно-исторической традиции. Театр как зеркало, в котором отражаются события и человек, поэтому он всегда оказывался отзывчивым к общественно-историческим переменам.

3 декабря, 16:30Прогулка в катакомбы

Увлекательный и сложный подземный маршрут, разработанный и представленный специалистами Музея «Тайны подземной Одессы»! Мы предлагаем вашему вниманию 3-часовую прогулку по подземным коридорам под Балковской улицей. Маршрут будет пролегать на отрезке (вдоль и под Балковской) от Фоззи до Дальницкой улицы и обратно.
В этой экспедиции вы исследуете: живописную карстовую пещеру выше роста человека, со сказочным озерцом внутри. Узнаете о стоянке словацких партизан и, вообще, активно пройдемся по местам боевой партизанской славы! Выпьете горячий чай с пряниками в глубине катакомб, в пещере!

3 декабря, 18:00Музыкальная арт-терапевтическая программа «Песня среди нас»

Украинский театр
Музыкальная арт-терапевтическая программа «Песня среди нас» — интерактивная встреча со зрителем, на которой с помощью уютного пения украинских песен создается общая творческая атмосфера, происходит улучшение психологического состояния, повышение позитивного настроения участников программы и развитие их творческих способностей.

3 декабря, 19:00По черным и белым. Дуэт Анастасия и Павел Каменщик

В самом сердце Одессы в старинном холле UNION состоится чрезвычайное музыкальное событие. Это место, где элегантность и роскошь сочетаются с историей и культурой, создавая непревзойденную атмосферу для светских встреч. Два ярких пианистов создадут незабываемое событие по двум роялям, они объединят свои таланты и будут играть вместе мировые шедевры классической музыки, сидя спина к спине.

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