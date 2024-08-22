Допитлива мама і фатальна жінка: подвійне життя Ольги Сумської на екрані та за кадром

У чому ж секрет її вічної молодості?

Акторка Ольга Сумська переконана, що довго залишатися молодою і красивою може кожна жінка. Головне – не лінуватися і щодня працювати над собою. У 2011 році вона навіть книжку написала «Ольга Сумська. Секрети краси». У якій використовувала рецепти своїх бабусь і прабабусь, що зберігалися в їхній родині на потертих клаптиках паперу і в старих зошитах. Тож тепер цими знаннями може скористатися кожна українка. Вона не любить витрачати гроші на дороге вбрання, прикраси та косметику, вважає себе «допитливою мамою» і намагається все робити з любов’ю.

Я все роблю з любов’ю

Що б я не робила, чи то прибирання, чи то готування, інакше просто не вмію – так мене виховали батьки. І не вважаю це героїчним вчинком. Встигали ж якось наші прабабусі народити, виховати, прогодувати у воєнне лихоліття шістнадцять дітей, як моя прабабуся по татовій лінії Анастасія Мефодіївна, на яку я дуже схожа. Неймовірна пристосованість жінки до цього життя, її сила і міць давала змогу жінці залишатися жінкою завжди, у найстрашніші і найважчі часи, і з будь-якої ситуації виходити гідно. Сподіваюся, ці якості я змогла передати і своїм дочкам.

Слово «успіх» означає – встигнути все

Як це зробити? Якщо ви поставите перед собою мету, це вже половина успіху, далі треба просто йти до неї. І жертвувати нічим не треба, достатньо просто багато працювати. Не розумію, як можна, перебуваючи на знімальному майданчику від ранку й до вечора, жодного разу не зателефонувати й не поцікавитися, як справи в чоловіка й дітей. Я дуже прискіплива мама, яка всім цікавиться і абсолютно в усе вникає. Мені взагалі до всього є діло. Мене вистачає навіть на громадську діяльність, я встигаю ще й якийсь спортивний майданчик зробити для жителів нашого району.

Після «Роксолани» в мене була перша найдовша перерва в кар’єрі – чотири роки. Причина банальна – українське кіновиробництво наприкінці 1990-х «лежало в руїнах». Тому коли мені запропонували зіграти роль пліткарки у «Вечорах на хуторі поблизу Диканьки» Макса Паперника, я зраділа.

Це була чудова можливість вискочити з кліше «Роксолани» та зіграти щось нове. Я чітко розуміла одне – потрібно дати жару, потрібно «заіскрити»! І придумала собі весь свій вигляд: ніс картопелькою, смішну червону «хустинку» і здоровенну троянду на хустинку. Мій партнер Андрій Данилко, із заздрістю подивившись на мій шикарний вигляд, одразу ж заявив: «Дура з трояндою!» (Примітно, що після виходу мюзиклу в образі Вєрки Сердючки теж з’явилася велика троянда на головному уборі – Ред.).

У фільму «Бес Пор Но» Олександра Шапіро, на жаль, дуже непроста доля. У прокат він, по-моєму, так і не вийшов – я його досі так і не змогла подивитися. А все чому? Картина розповідає про школярів, які знімають порно. Мабуть, це і відлякало прокатників. Але ж насправді це тільки звучить так – а насправді вийшла дуже симпатична комедія. Знаю, що її один раз показували на Одеському кінофестивалі 2011 року, але мене на прем’єру тоді ніхто не покликав. (Сумська зіграла у фільмі роль мачухи – Ред.).

Порада від Ольги Сумської: «У боротьбі за красу я використовую все, що є в холодильнику, починаючи від сметани і закінчуючи оливковою олією, яка весь час стоїть у мене у ванній. Зранку ми п’ємо чай з медом і лимоном, їмо фініки. На двох фініках можна протриматися до одинадцятої-дванадцятої години дня – у цей час у нас сніданок, що складається з великої миски фруктового салату. Якщо ви не можете без хліба, через годину можна з’їсти тост з маслом – ура, ці продукти можна поєднувати! Але боже вас збережи поєднувати картоплю з рибою, а хліб із м’ясом».

Фільми з Ольгою СУМСКОЮ

«Вечори на хуторі поблизу Диканьки» (1983),

«За покликом серця» (1985),

«І в звуках пам’ять відгукнеться» (1986),

«Карпатське золото» (1991),

«Голос трави» (1992),

«Чотири аркуші фанери, або Два вбивства в барі» (1992),

серіал «Роксолана» (1997),

мюзикл «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» (2001),

«Я – лялька» (2001),

«Дивне різдво» (2006),

мюзикл «Повернення мушкетерів» (2009),

«Біс Пор Но» (2010),

«Контригра» (2011),

«Остання роль Ріти» (2012),

«Гречанка» (2014),

серіал «Найкращий тиждень мого життя» (2016),

серіал «Нитки долі» (2016),

фільм Я, ти, він, вона (2018),

серіал Кріпосна (2019).

Джерела: viva, tsn, ivona