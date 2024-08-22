Новини Одеси та Одеської області

Допитлива мама і фатальна жінка: подвійне життя Ольги Сумської на екрані та за кадром

Допитлива мама і фатальна жінка: подвійне життя Ольги Сумської на екрані та за кадром

Сьогодні, 22 серпня Ольга Сумська відзначає 58 років. Свого віку найукраїнська «Роксолана» не соромиться. Навпаки – підкреслює, що в її роки нею цікавляться молоді люди, які годяться їй у сини. Це викликає ревнощі її чоловіка, актора Віталія Борисюка, який колись відбив Сумську в її першого чоловіка, актора Євгена Паперного. Ольга вважає, що подібні «пристрасті-мордасті» лише зміцнюють подружній союз і не дають втратити інтерес одне до одного.

У чому ж секрет її вічної молодості?

Акторка Ольга Сумська переконана, що довго залишатися молодою і красивою може кожна жінка. Головне – не лінуватися і щодня працювати над собою. У 2011 році вона навіть книжку написала «Ольга Сумська. Секрети краси». У якій використовувала рецепти своїх бабусь і прабабусь, що зберігалися в їхній родині на потертих клаптиках паперу і в старих зошитах. Тож тепер цими знаннями може скористатися кожна українка. Вона не любить витрачати гроші на дороге вбрання, прикраси та косметику, вважає себе «допитливою мамою» і намагається все робити з любов’ю.

Я все роблю з любов’ю

Ольга Сумська знає всі секрети краси

Що б я не робила, чи то прибирання, чи то готування, інакше просто не вмію – так мене виховали батьки. І не вважаю це героїчним вчинком. Встигали ж якось наші прабабусі народити, виховати, прогодувати у воєнне лихоліття шістнадцять дітей, як моя прабабуся по татовій лінії Анастасія Мефодіївна, на яку я дуже схожа. Неймовірна пристосованість жінки до цього життя, її сила і міць давала змогу жінці залишатися жінкою завжди, у найстрашніші і найважчі часи, і з будь-якої ситуації виходити гідно. Сподіваюся, ці якості я змогла передати і своїм дочкам.

Слово «успіх» означає – встигнути все

Ольга Сумська знає всі секрети краси

Як це зробити? Якщо ви поставите перед собою мету, це вже половина успіху, далі треба просто йти до неї. І жертвувати нічим не треба, достатньо просто багато працювати. Не розумію, як можна, перебуваючи на знімальному майданчику від ранку й до вечора, жодного разу не зателефонувати й не поцікавитися, як справи в чоловіка й дітей. Я дуже прискіплива мама, яка всім цікавиться і абсолютно в усе вникає. Мені взагалі до всього є діло. Мене вистачає навіть на громадську діяльність, я встигаю ще й якийсь спортивний майданчик зробити для жителів нашого району.

Після «Роксолани» в мене була перша найдовша перерва в кар’єрі – чотири роки. Причина банальна – українське кіновиробництво наприкінці 1990-х «лежало в руїнах». Тому коли мені запропонували зіграти роль пліткарки у «Вечорах на хуторі поблизу Диканьки» Макса Паперника, я зраділа.

Це була чудова можливість вискочити з кліше «Роксолани» та зіграти щось нове. Я чітко розуміла одне – потрібно дати жару, потрібно «заіскрити»! І придумала собі весь свій вигляд: ніс картопелькою, смішну червону «хустинку» і здоровенну троянду на хустинку. Мій партнер Андрій Данилко, із заздрістю подивившись на мій шикарний вигляд, одразу ж заявив: «Дура з трояндою!» (Примітно, що після виходу мюзиклу в образі Вєрки Сердючки теж з’явилася велика троянда на головному уборі – Ред.).

У фільму «Бес Пор Но» Олександра Шапіро, на жаль, дуже непроста доля. У прокат він, по-моєму, так і не вийшов – я його досі так і не змогла подивитися. А все чому? Картина розповідає про школярів, які знімають порно. Мабуть, це і відлякало прокатників. Але ж насправді це тільки звучить так – а насправді вийшла дуже симпатична комедія. Знаю, що її один раз показували на Одеському кінофестивалі 2011 року, але мене на прем’єру тоді ніхто не покликав. (Сумська зіграла у фільмі роль мачухи – Ред.).

Порада від Ольги Сумської: «У боротьбі за красу я використовую все, що є в холодильнику, починаючи від сметани і закінчуючи оливковою олією, яка весь час стоїть у мене у ванній. Зранку ми п’ємо чай з медом і лимоном, їмо фініки. На двох фініках можна протриматися до одинадцятої-дванадцятої години дня – у цей час у нас сніданок, що складається з великої миски фруктового салату. Якщо ви не можете без хліба, через годину можна з’їсти тост з маслом – ура, ці продукти можна поєднувати! Але боже вас збережи поєднувати картоплю з рибою, а хліб із м’ясом».

Фільми з Ольгою СУМСКОЮ

Ольга Сумська знає всі секрети краси

  • «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» (1983),
  • «За покликом серця» (1985),
  • «І в звуках пам’ять відгукнеться» (1986),
  • «Карпатське золото» (1991),
  • «Голос трави» (1992),
  • «Чотири аркуші фанери, або Два вбивства в барі» (1992),
  • серіал «Роксолана» (1997),
  • мюзикл «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» (2001),
  • «Я – лялька» (2001),
  • «Дивне різдво» (2006),
  • мюзикл «Повернення мушкетерів» (2009),
  • «Біс Пор Но» (2010),
  • «Контригра» (2011),
  • «Остання роль Ріти» (2012),
  • «Гречанка» (2014),
  • серіал «Найкращий тиждень мого життя» (2016),
  • серіал «Нитки долі» (2016),
  • фільм Я, ти, він, вона (2018),
  • серіал Кріпосна (2019).

Джерела: viva, tsn, ivona

Avatar photo
Алена Швец ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk