Допитлива мама і фатальна жінка: подвійне життя Ольги Сумської на екрані та за кадром

Сьогодні, 22 серпня Ольга Сумська відзначає 58 років. Свого віку найукраїнська «Роксолана» не соромиться. Навпаки – підкреслює, що в її роки нею цікавляться молоді люди, які годяться їй у сини. Це викликає ревнощі її чоловіка, актора Віталія Борисюка, який колись відбив Сумську в її першого чоловіка, актора Євгена Паперного. Ольга вважає, що подібні «пристрасті-мордасті» лише зміцнюють подружній союз і не дають втратити інтерес одне до одного.
У чому ж секрет її вічної молодості?
Акторка Ольга Сумська переконана, що довго залишатися молодою і красивою може кожна жінка. Головне – не лінуватися і щодня працювати над собою. У 2011 році вона навіть книжку написала «Ольга Сумська. Секрети краси». У якій використовувала рецепти своїх бабусь і прабабусь, що зберігалися в їхній родині на потертих клаптиках паперу і в старих зошитах. Тож тепер цими знаннями може скористатися кожна українка. Вона не любить витрачати гроші на дороге вбрання, прикраси та косметику, вважає себе «допитливою мамою» і намагається все робити з любов’ю.
Я все роблю з любов’ю
Що б я не робила, чи то прибирання, чи то готування, інакше просто не вмію – так мене виховали батьки. І не вважаю це героїчним вчинком. Встигали ж якось наші прабабусі народити, виховати, прогодувати у воєнне лихоліття шістнадцять дітей, як моя прабабуся по татовій лінії Анастасія Мефодіївна, на яку я дуже схожа. Неймовірна пристосованість жінки до цього життя, її сила і міць давала змогу жінці залишатися жінкою завжди, у найстрашніші і найважчі часи, і з будь-якої ситуації виходити гідно. Сподіваюся, ці якості я змогла передати і своїм дочкам.
Слово «успіх» означає – встигнути все
Як це зробити? Якщо ви поставите перед собою мету, це вже половина успіху, далі треба просто йти до неї. І жертвувати нічим не треба, достатньо просто багато працювати. Не розумію, як можна, перебуваючи на знімальному майданчику від ранку й до вечора, жодного разу не зателефонувати й не поцікавитися, як справи в чоловіка й дітей. Я дуже прискіплива мама, яка всім цікавиться і абсолютно в усе вникає. Мені взагалі до всього є діло. Мене вистачає навіть на громадську діяльність, я встигаю ще й якийсь спортивний майданчик зробити для жителів нашого району.
Після «Роксолани» в мене була перша найдовша перерва в кар’єрі – чотири роки. Причина банальна – українське кіновиробництво наприкінці 1990-х «лежало в руїнах». Тому коли мені запропонували зіграти роль пліткарки у «Вечорах на хуторі поблизу Диканьки» Макса Паперника, я зраділа.
Це була чудова можливість вискочити з кліше «Роксолани» та зіграти щось нове. Я чітко розуміла одне – потрібно дати жару, потрібно «заіскрити»! І придумала собі весь свій вигляд: ніс картопелькою, смішну червону «хустинку» і здоровенну троянду на хустинку. Мій партнер Андрій Данилко, із заздрістю подивившись на мій шикарний вигляд, одразу ж заявив: «Дура з трояндою!» (Примітно, що після виходу мюзиклу в образі Вєрки Сердючки теж з’явилася велика троянда на головному уборі – Ред.).
У фільму «Бес Пор Но» Олександра Шапіро, на жаль, дуже непроста доля. У прокат він, по-моєму, так і не вийшов – я його досі так і не змогла подивитися. А все чому? Картина розповідає про школярів, які знімають порно. Мабуть, це і відлякало прокатників. Але ж насправді це тільки звучить так – а насправді вийшла дуже симпатична комедія. Знаю, що її один раз показували на Одеському кінофестивалі 2011 року, але мене на прем’єру тоді ніхто не покликав. (Сумська зіграла у фільмі роль мачухи – Ред.).
Порада від Ольги Сумської: «У боротьбі за красу я використовую все, що є в холодильнику, починаючи від сметани і закінчуючи оливковою олією, яка весь час стоїть у мене у ванній. Зранку ми п’ємо чай з медом і лимоном, їмо фініки. На двох фініках можна протриматися до одинадцятої-дванадцятої години дня – у цей час у нас сніданок, що складається з великої миски фруктового салату. Якщо ви не можете без хліба, через годину можна з’їсти тост з маслом – ура, ці продукти можна поєднувати! Але боже вас збережи поєднувати картоплю з рибою, а хліб із м’ясом».
Фільми з Ольгою СУМСКОЮ
- «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» (1983),
- «За покликом серця» (1985),
- «І в звуках пам’ять відгукнеться» (1986),
- «Карпатське золото» (1991),
- «Голос трави» (1992),
- «Чотири аркуші фанери, або Два вбивства в барі» (1992),
- серіал «Роксолана» (1997),
- мюзикл «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» (2001),
- «Я – лялька» (2001),
- «Дивне різдво» (2006),
- мюзикл «Повернення мушкетерів» (2009),
- «Біс Пор Но» (2010),
- «Контригра» (2011),
- «Остання роль Ріти» (2012),
- «Гречанка» (2014),
- серіал «Найкращий тиждень мого життя» (2016),
- серіал «Нитки долі» (2016),
- фільм Я, ти, він, вона (2018),
- серіал Кріпосна (2019).
Джерела: viva, tsn, ivona