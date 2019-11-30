69 новых громад и мечты о «Большой Одессе»: как в регионе будут воплощать планы по децентрализации?

Продвижение в вопросах децентрализации страны — тема не новая, но в последние дни вновь актуальная. В ближайшее время завершить, наконец, реформу планируют центральные власти. Ведь в планах — провести местные выборы уже по новому территориальному устройству.

Но создание новых ОТГ стопорится. Проанализировав ситуацию, «наверху» пришли к неутешительному выводу: процесс тормозят местные органы самоуправления. Мол, укрупняться и объединяться не хотят, а потому и не спешат, а местами даже саботируют.

На этом фоне не удивительна активность нового губернатора Одесского региона. Накануне Одесская облгосадминистрация предложила план, согласно которому на территории области будут сформированы 69 объединенных территориальных громад. Более того, свои «территориальные претензии» на земли региона заявила и одесская мэрия. Там представили проект так называемой «Большой Одессы», в рамках которого город должен поглотить целый перечень приграничных населенных пунктов.

Все эти «движения» городских и областных чиновников, а также директивы центральной власти, позволяют с уверенностью ожидать больших изменений на карте Одесской области. Попробуем разобраться, каких именно.

Одессе стало тесно

К обсуждению перспективного плана устройства региона пригласили и городских чиновников, которые сенсационно заявили о намерении расширить город. Причем за счет населенных пунктов области. И таким образом создать крупную городскую агломерацию или «город-регион». В состав будущей Одесской территориальной громады предлагали включить:

· Лиманский район: Крыжановка, Фонтанка, Новая Дофиновка, Черноморское, Григорьевка, Новые Беляры, Иваново, Светлое, Красноселка, Иличанка, Корсунцы;

· Беляевский район: Протопоповка, Набережное, Латовка, Усатово, Нерубайское, Великая Балка;

· Овидиопольский район: Авангард, Прилиманское, Сухой Лиман, Новая Долина, Таирово, Бурлачья Балка, Малодолинское, Александровка, Великодолинское, Молодежное.

По словам советника одесского мэра Виталия Барвиненко, перспективная модель расширения Одессы в Генплане была принята еще в 2015 году, где четко указывались границы расширения города – предварительно граница должна была пройти между Сухим и Аджалыкским лиманами.

Перспективный план ОГА

Однако инициатива городских чиновников не встретила энтузиазма у представителей областной власти. Там представили свой обновленный список объединенных территориальных громад Одесской области.

Новый план предусматривает создание 69 «эффективных» ОТГ (см. карту). А уже в них распределят все населенные пункты области. Изменения коснутся Белгород-Днестровской, Вилковской, Килийской и ряд других громад. При этом некоторые присоединения предлагается осуществить без предварительного обсуждения в самих громадах — то есть принудительно.

Вопрос не закрыт

В любом случае вопрос «перекройки» Одесской области будет одним из главных в повестке дня чиновников. Более того, не отказались от своих планов и в одесской мэрии. Расширить границы города могут за счет сел Беляевского района (скорее всего, Усатово и Нерубайское), а также Крыжановки, которая пока что не создала ОТГ. Об этом на брифинге заявил вице-мэр Одессы Петр Рябоконь. По его словам, муниципалитет предложит рабочей группе, созданной губернатором, план по расширению границ мегаполиса. Чиновник подчеркнул, что сейчас объединенные громады, созданные у границ Одессы, фактически паразитируют на городе, используя его инфраструктуру.

– В этих громадах уверяют, что способны себя обеспечить, однако они ничего не строят! Конечно, это очень удобно — сидеть тихо и проедать солидный бюджет, пользуясь инфраструктурой Одессы. Их дети идут в наши сады и школы, а образовательная субвенция поступает в их бюджеты. А между тем, в Киевском районе поднимается вопрос о введении в школах уже третьей смены!» — заявил Петр Рябоконь.

Перспективный план расширения Одессы планируют подать на рассмотрение Верховной Рады в декабре этого года.

Конкретно

1 — Кодымская ОТГ,

2 — Балтская ОТГ,

3 — Савранская ОТГ,

4 — Подольская ОТГ,

5 — Ананьевская ОТГ,

6 — Зеленогорская ОТГ,

7 — Любашевская ОТГ,

8 — Окнянская ОТГ,

9 — Долинская ОТГ,

10 — Захарьевская ОТГ,

11 — Затишанская ОТГ,

12 — Ширяевская ОТГ,

13 — Старомаякинская ОТГ,

14 — Андреево-Иваноская ОТГ,

15 — Николаевская ОТГ,

16 — Великомихайловская ОТГ,

17 — Великоплосковская ОТГ,

18 — Новоборисовкая ОТГ,

19 — Цебриковская ОТГ,

20 — Петровиривская ОТГ,

21 — Знамянская ОТГ,

22 — Коноплянская ОТГ,

23 — Розквитивская ОТГ,

24 — Раухоовская ОТГ,

25 — Березовская ОТГ,

26 — Степановская ОТГ,

27 — Разделянская ОТГ,

28 — Иваноская ОТГ,

29 — Великобуялицкая ОТГ,

30 — Курисовская ОТГ,

31 — Яськовская ОТГ,

32 — Биляевская ОТГ,

33 — Дачненская ОТГ,

34 — Нерубайская ОТГ,

35 — Усатовская ОТГ,

36 — Красносельская ОТГ,

37 — Доброславская ОТГ,

38 — Визирская ОТГ,

39 — Южненская ТГ,

40 — Черноморская ОТГ,

41 — Фонтанская ОТГ,

42 — Маякивская ОТГ,

43 — Авангардовская ОТГ,

44 — Таировская ОТГ,

45 — Черноморская ТГ,

46 — Одесская ТГ,

47 — Дальницкая ОТГ,

48 — Овидиопольская ОТГ,

49 — Старокозацкая ОТГ,

50 — Белгород-Днестровская ОТГ,

51 — Шабская ОТГ,

52 — Маразлиевская ОТГ,

53 — Сергеевская ОТГ,

54 — Кулевчанская ОТГ,

55 — Желтоярская ОТГ,

56 — Сратская ОТГ,

57 — Татарбунарская ОТГ,

58 — Вилковская ОТГ,

59 — Лиманская ОТГ,

60 — Бородинская ОТГ,

61 — Тарутинская ОТГ,

62 — Арцисзская ОТГ,

63 — Килийская ОТГ,

64 — Городнянская ОТГ,

65 — Болградская ОТГ,

66 — Васильевская ОТГ,

67 — Измаильская ОТГ,

68 — Орловская ОТГ,

69 — Ренийская ОТГ.

Фото: 24tv.ua

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