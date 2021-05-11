6 вопросов о купле-продаже сельхозземли с 1 июля

Почем будут продавать землю? О каких нюансах надо знать владельцам и покупателям? Ответы узнавала «Одесская жизнь».

С 1 июля в Украине вступит в силу закон о рынке земли. Это даст возможность продавать и покупать земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственных работ.

Вокруг принятия закона о земле и снятия моратория на ее продажу до сих пор ведется много споров и дискуссий. Однако, как бы там ни было, закон вступает в силу уже в июле и нужно понимать, что нас ждет в ближайшее время.

1 Кто сможет покупать землю?

С 1 июля 2021 года земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут покупать физические лица – граждане Украины. Преимущественное право на приобретение будет предоставляться тем, кто арендует землю с 2010 года. Граждане других государств сельхозучастки в Украине пока что покупать не смогут – до проведения соответствующего референдума. Начиная с 1 января 2024 года покупать землю сельхозназначения смогут и юридические лица. Банк может получить землю в собственность только как залоговое имущество и должен продать за два года.

2 Сколько земли можно приобрести?

Согласно законодательству, с 1 июля площадь приобретаемого сельскохозучастка не должна превышать 100 гектаров. При этом размер сельхозземель, приобретенных ранее, может быть и больше.

Площадь земельных участков, которые с января 2024 года смогут покупать юридические лица, не должна превышать 10 тысяч гектаров.

3 Каковы особенности купли-продажи земли?

Процедура купли-продажи сельскохозяйственной земли будет иметь определенные особенности.

Проверка покупателя нотариусом

Покупателя будут проверять на предмет возможности приобретения им участка той или иной площади. Такая проверка будет проводиться с использованием сведений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра, Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований. Если по результатам проверки будет обнаружено несоответствие тем или иным требованиям, нотариус откажет в удостоверении сделки.

Проверка по субъектным признакам

Покупателя или владельца земельного участка будут проверять по субъектным признакам. В Украине определен перечень лиц, которым при любых условиях запрещено получать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Если таким гражданам сельхозземли достанутся в наследство, то в течение года они подлежат продаже.

Безналичные расчеты

Расчеты, связанные с уплатой за сельскохозяйственные земельные участки, должны проводиться только в безналичной форме. Для этого покупателю нужно открыть счет в банке, с которого будут перечисляться средства.

Происхождение денег

Источники происхождения средств для приобретения земельного участка должны быть подтверждены документально.

4 Что будет запрещено?

После открытия рынка с 1 июля будет запрещена продажа земли:

иностранцам – до результата референдума;

гражданам России и представителям террористов;

оффшорным компаниям;

если земля расположена в пределах 50 километров от государственной границы;

если это государственная или коммунальная земля.

5 Можно ли менять целевое назначение земли?

Такое изменение возможно, к примеру, для участков, расположенных вдоль основных трасс. Если там можно построить автозаправочную станцию либо отель, стоимость земли составит 10 тысяч долларов за гектар и больше.

Новый закон позволяет органам местного самоуправления изменять целевое назначение участков, находящихся в частной собственности. Исключение – только для особо ценных земель. В этом случае парламент не будет согласовывать изменение их целевого назначения.

6 Сколько может стоить земля?

Цена не может быть ниже нормативной денежной оценки. А после открытия рынка земли она будет постепенно расти. Об этом говорят эксперты. Так что с продажей участков торопиться не стоит.

По мнению специалистов Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра), разброс цен на землю в различных областях Украины станет довольно существенным. Цена будет зависеть от конкуренции за участок и возможности изменения его назначения.

В Госгеокадастре рассказали, какой может быть цена сельхозучастков после введения рынка земли с 1 июля 2021 года.

Области с дешевой землей (цена за гектар):

Черкасская – от 1875 до 2500 долларов;

Черновицкая – от 1850 до 2470 долларов;

Харьковская – от 1845 до 2460 долларов;

Кировоградская – от 1770 до 2360 долларов;

Донецкая – от 1725 до 2300 долларов.

Области с дорогой землей (цена за гектар):

Житомирская – от 11100 до 11590 долларов;

Львовская – от 11200 до 11600 долларов;

Волынская – от 11215 до 11620 долларов;

Ровненская – от 11220 до 11630 долларов;

Черниговская – от 11340 до 11760 долларов.

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