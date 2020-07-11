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Рынок земли: как защитить свое имущество?

Рынок земли: как защитить свое имущество?

С 1 июля 2021 года в Украине начнет работать рынок земли. Разрешение на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения не только предоставит ее владельцам новые возможности, но и принесет дополнительные риски. Как не стать жертвой рейдеров после открытия рынка земли?

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  1. Заранее позаботьтесь о надлежащем оформлении документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный участок, а также о внесении таких сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Это поможет защитить вашу собственность от незаконных сделок на основании поддельных документов.
  2. Проверьте, присвоен ли вашему земельному участку кадастровый номер. С его помощью на публичной кадастровой карте можно найти информацию о местонахождении и владельце участка, его целевом назначении.

Если кадастровый номер земельному участку не присвоен, необходимо:

  • обратиться в землеустроительную организацию для изготовления технической документации по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности)
  • полученные документы следует подать на регистрацию в управление Госгеокадастра через Центр административных услуг
  • получить выписку из государственного земельного кадастра с указанием кадастрового номера участка.
  1. Перед заключением договора купли-продажи земельного участка проверьте публичную информацию о контрагенте*. Ознакомьтесь с данными в Едином реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей о наличии судебных споров с участием контрагента, а также сведениями в Едином реестре должников. Таким образом вы сможете убедиться в порядочности контрагента, существенно снизить возможные риски.

При желании любой собственник может пользоваться услугой мониторингового сервиса SMS-Маяк (стоит 30 грн. в месяц за один объект). Этот сервис позволит получить мгновенные сообщения об изменении статуса любых объектов недвижимого имущества в Государственном реестре прав (более подробно читайте на сайте smsmayak.com.ua).

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При возникновении ситуаций, связанных с проведением незаконных регистрационных действий вашего имущества, обращайтесь в Офис противодействия рейдерству по адресу: г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, 15. Горячая линия Коллегии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации: (044) 237-09-96.

 Важно знать

Кадастровый номер – уникальный код, который присваивается каждому земельному участку с целью его идентификации. При переходе прав на земельный участок от одного владельца к другому кадастровый номер земельного участка остается без изменений.

Без кадастрового номера собственник земельного участка не сможет ее продать, подарить или провести любую другую сделку.

Источник: страница Министерства юстиции Украины в «Фейсбуке»

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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