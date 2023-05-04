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«Petrik sisters» об Украине и Европе

«Petrik sisters» об Украине и Европе

Победительница «Детского Евровидения-2012» Анастасия Петрик 4 мая празднует свой 21 день рождения. Ее сестра Виктория, финалистка конкурса «Новая волна-2014», вот-вот отпразднует 26-летие. Несмотря на громкие победы и признание, девочки не перестают заниматься с педагогами и мечтают записать украинский альбом. «Одесская жизнь» пообщалась с юными талантами и узнала об их планах и мечтах. Это обновленная статья за 2015 год.

Виктория О репертуаре

У нас в репертуаре много украинских песен, мы их любим и часто поем. Это «Мальви», «Ой, ходить сон», «Скрипаль» и, конечно, «Річка-печаль», с которой мы выступали на «Новой волне». Мы были уверены, что ее примут на «ура». Так и случилось. А украинский блок нашего концерта очень понравился зрителям в Ивано-Франковске. Поэтому в будущем мы планируем записать украинский альбом семейным тандемом. Ведь несмотря на то, что у меня есть свои концерты, а у Насти свои, мы часто выступаем вместе и уверены, что «Petrik sisters» никогда не расстанутся.

Об общих трудностях

В прошлом году мы начали всеукраинский тур. Но большинство выступлений пришлось отложить из-за сложной обстановки в стране. Вообще весь прошлый год был очень тяжелым для всех. Я никогда не думала, как это страшно: видеть в небе военные самолеты и слышать в новостях о гибели людей. И мы все переживаем за будущее Украины, но знаем, что украинцы — сильная нация. У нас все получится и скоро эта черная полоса останется позади.

О Евровидении

Сейчас такое время, когда нам нужно доказывать всему миру, что мы сильные, что мы идем вперед, и нацелены на процветание. И я считаю, что было большой глупостью отказаться от участия в Евровидении. Я очень расстроена из-за этого — у нас были все шансы победить. Я подготовила очень сильную песню под названием «Peаce to Ukraine» и была готова достучаться до Европы. Теперь планирую осуществить задуманное в следующем году. У Насти еще есть шанс выступить на взрослой «Новой волне».

Об учебе

Мы не смотрим современные талант-шоу. У нас на это просто нет времени. Мы заняты своим развитием: занимаемся вокалом, интенсивно изучаем английский язык, потому что без этого сейчас никуда. Кроме того, есть еще обычные учебные хлопоты. Ведь в прошлом году из-за участия в песенном конкурсе мои документы в вузе не приняли и сегодня я вынуждена заново сдавать ВНО. Очень обидно, ведь в прошлом году я написала тестирование на «отлично». Надеюсь, что поступить удастся. Но все же мое призвание мне известно — это сцена, пение, возможность дарить людям счастье и улыбки.

Анастасия О подарках

На свой день рождения я не хотела каких-то особых подарков. Мне было важно увидеть своих друзей и родных счастливыми. И я это получила. А самый лучший подарок подарил мне папа после победы на детском Евровидении. Тогда я мечтала о собаке, а получила сразу две. И это было огромное счастье. Сейчас они уже большие, буквально сбивают с ног, но мы обучаем их командам и они хорошо учатся.

Об Амстердаме

Есть город, который я никогда не смогу забыть, — это Амстердам. Там я была по-настоящему счастлива. И он действительно великолепен. Но жить там я бы не хотела. Пусть он остается прекрасным воспоминанием. А свою судьбу мне бы хотелось связать с Америкой — работать там и строить карьеру.

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Анна Мячина ПРОФИЛЬ

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3 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Поклонница
Поклонница
7 лет назад

Обожаю этих талантливых девочек, им нет равных. Но.. Снова эти фразы , за которыми ничего нет про » выстоим и сильная нация», когда свою судьбу и свое будущее сестры Петрик никак не хотят связывать с бесперспективной, нищей, озлобленной, вечно в претензиях ко всему миру , Украине. Еще нацистской на сегодня. Великолепный Андрей Данилко, поцелованный богом во все места тоже свалил отсюда , да все хотят уехать, только кто останется? Кто будет отдавать миллиарды долларов? Гордиенко с Балабой?
А деепричастный оборот » несмотря на» пишется вместе, девочки.» Несмотря». Учите хорошо русский язык, стыдно.

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Ната Чернецкая
Ната Чернецкая
7 лет назад

Спасибо, исправили. Простите за невнимательность

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Наташа
Наташа
7 лет назад

Суперские девчонки,обожаю их они супер классные,Буду всегда их слушать мне 16 лет и я из России г.Краснодар

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