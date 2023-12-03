Как живет село в Одесской области, большинство мужчин которого сейчас на фронте

Они собираются, поют патриотические песни и устраивают благотворительные концерты. На собранные средства закупают продукты и пекут известные не только в селе, но и на всем юге Одесской области рогалики.

Когда мы зашли в Мирнопольский Дом культуры, нашим ориентиром стали звуки украинских песен и аромат выпечки. Кондитер Яна Кравчук замешивала уже новую порцию теста.

Домашние рогалики для фронта

В большую миску она выложила свиной смалец, размешала с красным вином (можно пиво, но лучше вино) и мукой. Хорошо вымесив тесто, Яна разделяла его на маленькие шарики, которые подхватывали остальные хозяйки и раскатывали их под пение украинских песен. Далее тесто разрезали на треугольники, накладывали по краю варенье и виртуозно скручивали аккуратные рогалики. После этого переносили на противни, выпекали в духовке, и, обваляв в сахарной пудре, вкладывали в коробки.

Такие коробки с домашними, заряженными любовью и верой в победу рогаликами регулярно отправляются из Мирнополья на восток и юг — туда, где воюют мирнопольские защитники и их побратимы.

Вяжут носки, шапки и покупают все необходимое

Полнятся коробки не только рогаликами. Этим занимается главный волонтер села Екатерина Фичоряк. За время войны она усовершенствовала умение вязания до высшего уровня. Ее брат, племянник и муж служат в ВСУ. Они и многие их собратья ходят в связанных Екатериной шапках и шерстяных носках. Сегодня, когда ощутимо похолодало, женщина поощряет и других рукодельниц. Они вяжут не только носки, но и пояса для военных. Кроме этого, на собранные средства волонтер закупает сухой душ и грелки для рук и ног.

Так из Мирнополья на фронт едут не только вкусности, но и полезные и необходимые для наших воинов вещи.

— Нашим ребятам очень приятно получать посылки от нас. Так они чувствуют наши заботу и тепло, и от этого становятся еще более сильными и отважными, — говорит Татьяна Гриневич, директор Мирнопольского Дома культуры.

Закончив с выпечкой рогаликов, женщины начали советоваться, что им приготовить на ярмарку, которую проведут ко Дню Вооруженных сил Украины. Вырученные деньги, конечно, пойдут также и на закупку продуктов для новой порции вкусных домашних рогаликов.

— И так будет, пока мы не победим! А мы обязательно победим!» — говорит еще одна участница инициативной группы Ирина Евдокимова, чей муж защищает независимость нашей страны.

Справка

Мирнополье — село Теплицкой громады в Болградском районе, было основано немецкими колонистами в 1834 году.

Сейчас его население 2043 человека.

Сегодня здесь живут представители разных национальностей, поэтому на местных улицах можно услышать разные языки, увидеть колорит этнических сообществ, и люди здесь живут в дружбе и согласии.