Як живе село на Одещині, більшість чоловіків якого зараз на фронті

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну з цього села на фронт пішло більше чоловіків, ніж у будь-якому іншому селі Болградського району – 57 осіб. Їхні дружини, сестри, мами, родичі об’єдналися у групу «Незламні».

Вони збираються, співають патріотичні пісні та влаштовують благодійні концерти. На зібрані кошти закуповують продукти та печуть відомі не лише у селі, а й на всьому півдні Одещини рогалики.

Коли ми зайшли до Мирнопільського Будинку культури, нашим орієнтиром стали звуки українських пісень та аромат випічки. Кондитерка Яна Кравчук замішувала вже нову порцію тіста.

Домашні рогалики для фронту

У велику миску вона виклала свинячий смалець, розмішала з червоним вином (можна пиво, але краще вино) та борошном. Добре вимісивши тісто, Яна розділяла його на маленькі кульки, що підхоплювали решта господинь і розкочували їх під співи українських пісень. Далі тісто розрізали на трикутники, накладали по краю варення та віртуозно скручували акуратні рогалики. Після цього переносили на дека, випікали у духовці, і, обвалявши у цукровій пудрі, вкладали у коробки.

Такі коробки з домашніми, зарядженими любов’ю та вірою у перемогу рогаликами регулярно вирушають з Мирнопілля на схід та південь — туди, де воюють мирнопільські захисники та їхні побратими.

В’яжуть шкарпетки, шапки і купують все необхідне

Повняться коробки не лише рогаликами. Цим опікується головна волонтерка села Катерина Фічоряк. За час війни вона вдосконалила вміння в’язання до вищого рівня. Її брат, племінник та чоловік служать у ЗСУ. Вони і багато їхніх побратимів ходять у зв’язаних Катериною шапках і вовняних шкарпетках. Сьогодні, коли відчутно похолодало, жінка заохочує і інших рукодільниць. Вони в’яжуть не лише шкарпетки, а й пояси для військових. Крім цього, на зібрані кошти волонтерка закуповує сухий душ та грілки для рук і ніг.

Так із Мирнопілля на фронт їдуть не лише смаколики, а й корисні та необхідні для наших воїнів речі.

— Нашим хлопцям дуже приємно отримувати посилки від нас. Так вони відчувають наші турботу й тепло, і від цього стають ще більш сильними та відважними, — каже Тетяна Гриневич, директорка Мирнопільського Будинку культури.

Закінчивши з випіканням рогаликів, жінки почали радитися, що їм приготувати на ярмарок, який проведуть до Дня Збройних сил України. Виручені гроші, звичайно, підуть також і на закупівлю продуктів для нової порції смачних домашніх рогаликів.

— І так буде, поки ми не переможемо! А ми обов’язково переможемо! – каже ще одна учасниця ініціативної групи Ірина Євдокімова, чий чоловік захищає незалежність нашої країни.

Довідка

Мирнопілля — село Теплицької громади у Болградському районі, було засноване німецькими колоністами у 1834 році.

Нині його населення 2043 особи.

Сьогодні тут живуть представники різних національностей, тому на місцевих вулицях можна почути різні мови, побачити колорит етнічних спільнот, і люди тут живуть у дружбі та злагоді.