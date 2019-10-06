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Новости Одессы и Одесской области

5 продуктов молодости

5 продуктов молодости

О том, что наше здоровье, а подчас и внешний вид, зависят от продуктов, которые мы употребляем в пищу, знают все. Ученые, диетологи, врачи ведут серьезные дискуссии о пользе тех или иных продуктов. Но пятерка продуктов молодости и здоровья всегда остается неизменной.

1. Яблоки. Обеспечивают нормальное пищеварение, выводят излишек холестерина из печени, снижают риск возникновения атеросклероза, благотворно воздействуют на иммунную систему, не вызывают аллергию, помогают в снижении веса, улучшают цвет лица и помогают продлить молодость.

2. Цветная капуста. Способствует улучшению зрения, укреплению иммунной и нервной систем, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, выводит антиоксиданты, избавляет от хронической усталости, помогает в борьбе с лишним весом, служит для профилактики  онкологических заболеваний.

3. Тыква. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет стенки сосудов, полезна для зрения, обладает антигельминтными свойствами, положительно сказывается на состоянии половой системы мужчин (нормализует функцию предстательной железы, влияет на эректильную функцию).

4. Клюква. Поднимает иммунитет и укрепляет организм, помогает при гипертонии, атеросклерозе, пиелонефрите, цистите, благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

5. Зелень. Стимулирует работу внутренних органов, укрепляет иммунитет, улучшает зрение, состояние кожи, волос, помогает вывести из организма токсины, тяжелые металлы и другие шлаки, улучшает состояние кровеносных сосудов, уменьшает количество холестерина, укрепляет сердечную мышцу, оздоравливает органы репродуктивной системы.

Автор – Мария Васильева

Фото: 99px.ru, s2.best-wallpaper.net, img1.goodfon.ru, k1news.ru,gazeta.a42.ru, vsenadiete.ru

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