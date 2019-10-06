5 продуктов молодости

При диабете поможет диета: советы специалиста Сахарный диабет второго типа – это заболевание, которое характерно для людей зрелого и пожилого возраста, имеющих склонность к лишнему весу. В лечении этого типа диабета наряду с приемом сахароснижающих препаратов и физической нагрузкой большую роль играет диета. Об особенностях рациона для больных диабетом второго типа рассказала врач-эндокринолог высшей категории Ксения Замолотова. ПОДРОБНЕЕ

Лучшие рецепты осени: фруктовый чай согреет и поднимет настроение Если за окном уныло и серо, льет дождь, а у вас к тому же плохое настроение, специалисты рекомендуют выпить чашечку вкусного и ароматного фруктового чая. Этот напиток согреет, прибавит оптимизма и поможет защититься от многих болезней. ПОДРОБНЕЕ

Поел – и доволен: как просто побороть осеннюю хандру Когда идет дождь и вам грустно без повода, не обязательно заедать тоску сладостями. Существуют полезные и некалорийные продукты, которые помогут поднять настроение, зарядиться энергией и повысить жизненный тонус. ПОДРОБНЕЕ