«У меня есть свой, особенный зритель»: Александру Постоленко из комик-труппы «Маски» 64 года

Актер присоединился к комик-труппе «Маски» в 1980-х годах и быстро стал одной из ключевых фигур коллектива. Его уникальный комический талант, харизма и способность перевоплощаться в самые разные образы сделали его любимцем публики. Александр известен своими яркими и запоминающимися ролями, каждая из которых наполнена искрометным юмором и неподдельной искренностью.

О своих ролях и персонажах

Мне сложно сказать, какая из моих ролей — самая лучшая. Есть то, что получилось, за что не стыдно. А есть какие-то вещи, которые можно было сделать лучше. В телевизионных проектах мне не нравилось играть только женщин и гомосексуалистов. У меня это не очень получается. Хотя иногда приходилось. Был у меня и опыт работы в кино, но там я играл практически самого себя.

Об амплуа «грустного человека»

У нас в коллективе шесть-семь актеров. Мы — как цвета радуги, каждый цвет дополняет общую картинку. У меня вот такая краска. И у меня есть свой, особый зритель. Я знаю, что эти люди любят то, что я делаю, но они ведут себя не так, как другие зрители. Например, у Жорика Делиева поклонники запросто могут кричать во время концерта «Жорик — молодец!». А мои всегда приходят тихонечко за кулисы после выступления и скромно говорят: «Вы — наш любимый актер».

Об известности и поклонниках

По молодости меня очень тешило, когда меня узнавали. Но потом начинает доставать, когда в тебя постоянно тычут пальцем. Я захожу в магазин и вижу, что вот эти люди начали шушукаться. И я знаю, по какому поводу они шушукаются, но делаю вид, что ничего не замечаю. Иногда это утомляет. Поэтому мне больше по душе, когда люди просто улыбаются и здороваются со мной. Иногда люди хорошие попадаются. И если им радостно от общения со мной, то почему бы и нет?

О работе клоуна

Клоунам никто никогда не придумывает номера, потому что не умеют. А если ты что-то придумал, то обычно сам же это исполняешь. Ты и есть комик и клоун. А еще журналисты часто задают вопрос: «Почему вы на сцене веселые, а в жизни — нет?». Так вот на сцене мы абсолютно не веселые. Мы не ходим и не хохочем. Мы на сцене живем нормальной, но немного утрированной жизнью. Наши персонажи точно так же чувствуют боль, радость, разочарование. Просто это немножко повернуто так, что становится смешно. Зритель, скорее всего, видит себя и смеется над собой.

О способах рассмешить человека

Я не знаю, как это делали раньше королевские шуты, но мы так не умеем. У нас все-таки театральный жанр. У нас человек должен прийти в зал, погрузиться в атмосферу, начать думать и разговаривать с нами на одном языке… Тогда появляется хорошее настроение. А если человеку в обычной жизни грустно, то нужно не смешить. Нужно сделать что-то доброе и нежное, чтобы человек понял, что кому-то нужен.

Александр Постоленко продолжает активно работать и сегодня, радуя своих поклонников новыми ролями и проектами. Его талант и преданность своему делу делают его одним из самых выдающихся комиков своего времени, чьи работы остаются в сердцах зрителей на долгие годы.