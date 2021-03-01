1 марта 1914 года отважный летчик Пётр Нестеров (тот самый, который первый исполнил «мертвую петлю») совершил первый в истории беспосадочный полет Киев-Одесса.

Как это было смотрите в нашем небольшом видео.

О том, как в Одессе совершали первые полеты бесстрашные авиаторы Сергей Уточкин и Михаил Ефимов, можно узнать в увлекательном историческом очерке Валентина Крапивы.

Спустя почти полвека, 1 марта 1962 года был открыт наш Одесский аэропорт.

Подготовила: Юлия Сущенко

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