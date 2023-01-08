3 года назад Иран сбил украинский  “Боинг” МАУ: наказаны ли виновные?

Причиной стал обстрел пассажирского самолета иранским ПВО. Руководство этой страны сначала отрицало свою причастность к катастрофе, но потом признало, что “Боинг” сбили их военные. Якобы, пуск ракет произошел по ошибке.

На борту рейса PS-752 были 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Экипаж и два пассажира были гражданами Украины. Также на борту были граждане Ирана, Канады, Афганистана, Великобритании и Швеции.

Версия Ирана: ошибка и человеческий фактор

В дни когда произошла катастрофа, Иран проводил военную операцию – обстреливал военные объекты США в соседних странах. И украинский самолет могли принять за враждебный объект.

В самом Иране никакой связи сбития самолета МАУ с военной операцией не признают. Всю вину там возложила на оператора системы ПВО. Он, якобы, не общался с командным центром, нарушив правила действий ведения огня «без разрешения». Такая позиция выгодна Ирану, так как позволяет стране избежать международной ответственности за инцидент.

Боинг МАУ Иран мог сбить намеренно

Украинская сторона не исключает, что катастрофа МАУ стала результатом умышленного теракта и является актом агрессии против Украины. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, в январе 2020 года Иран мог использовать удар по самолету, чтобы отвлечь внимание и положить конец военной эскалации с США.

Эту версию подкрепило решение Верховного суда канадской провинции Онтарио. В нем говорится о том, что ракетный удар со стороны Ирана был намеренным, а военные знали, что цель — именно пассажирский самолет.

Компенсации семьям погибших

Сначала власти Ирана пообещали, что выплатят компенсации семьям и близких погибших. Украинская сторона, помимо этого, настаивала на компенсации авиакомпании МАУ за потерянный самолет.

Но Иран всячески затягивал расследование, не предоставлял всю необходимую информацию. А в начале 2022 года исламская республика отказалась от дальнейших переговоров и объявила Канаде, Швеции, Украине и Британии о выходе из диалога.

Что еще можно сделать

Так как расследование катастрофы, по сути, остановилось, в конце 2022 года Украина, Канада, Швеция и Великобритания решили его активизировать и потребовали от Ирана согласиться на арбитраж в соответствии со ст. 14 Конвенции с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, от 1971 года.

По этому документу, страны-участницы имеют международные правовые обязательства экстрадировать лиц, подозреваемых в преступлениях против гражданской авиации. Страна, которая взяла под стражу преступника, обязана немедленно провести расследование и сообщить результаты заинтересованным сторонам.

Любой спор между двумя или более странами, который не может быть урегулирован путем переговоров, должен передаваться в арбитраж. Если же в течение 6 месяцев стороны не смогут договориться о независимом арбитраже, то за дело может взяться Международный суд ООН.

Отметим, данная Конвенция касается только вопроса уголовного преследования виновных в катастрофе. Предположительно, на этом этапе Украина может заручиться сильной позицией, поскольку представитель ООН еще в феврале 2021 года заявлял о том, что Иран намеренно скрывает обстоятельства инцидента с самолетом МАУ.

Но недостаток этой процедуры в том, что она не позволит установить ответственность Ирана как государства непосредственно за катастрофу, и, соответственно, не откроет путь к компенсациям.

Но в деле получения компенсаций может помочь обращения в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Поэтому следующим логическим шагом должно стать обращение в этот орган. Если удастся выиграть процесс против Ирана в этой организации, то Украина получит право на компенсации за гибель своих граждан и сам самолет.

Кроме того, летом 2022 года авиакомпания подала свой иск в Верховный суд канадского Онтарио. Ответчиками в деле указаны власти Ирана и Корпус стражей исламской революции. Иск содержит требование компенсаций от Ирана.

Война все осложнила

Вторжение россии в Украину осложняет процесс. Иран в этой войне является союзником рф: поставляет стране-агрессору дроны-камикадзе. В таких условиях надеяться на возобновление даже малоперспективного диалога между Киевом и Тегераном не приходится.

Президент Владимир Зеленский в октябре заявил, что не доверяет руководству Ирана, которое отрицало поставки дронов-камикадзе. И приводил в пример кейс с самолетом МАУ.

«Иран отрицал свою причастность к катастрофе, но впоследствии был вынужден ее признать. Но заявил, что это была случайность. Но кроме извинений они не сделали ничего. Они сказали, что будут компенсации семьям, поддержка семей, потерявших своих близких. Они говорили это на уровне лидера. И что они сделали? Они не сделали ничего, ноль, они ничем не помогли», — говорил он в интервью для канадских телеканалов CTV и CBC.

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