В Иране разбился украинский самолет с пассажирами на борту (фото, видео)

Потерпел крушение самолет Boeing 737 “Международных авиалиний Украины”.
Он упал практически сразу после того, как вылетел из аэропорта в Тегеране.
Об этом со ссылкой на иранские информагентства сообщает dw.com.
Авиалайнер направлялся в Киев. На данный момент известно, что на борту было 177 человек, в том числе 9 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.
Так, в самолете находились:
– граждане Украины – 15 человек
– граждане Ирана – 71 человек
– граждане Канады – 73 человека
– граждане Германии – 4 человека
– граждане Великобритании – 3 человека
– граждане Швеции– 8 человек
– граждане Афганистана – 6 человек
Иранские СМИ сообщают, что во время полета возникли технические неполадки. Также есть информация, что воздушное судно оказалось охвачено огнем. Это также видно на видео, которое появилось в сети.
Видео первых минут после крушения украинского самолета под Тегераном pic.twitter.com/OGk0384yam
— Лентач (@oldLentach) January 8, 2020
Украинское правительство уже взяло на контроль трагическое происшествие. Так, президент Владимир Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране.
Телефоны горячей линии МИД Украины +38 (044) 238 16 57, 0 800 601 527.
Фото: dw.com, Владимир Зеленский, facebook
Видео: twitter.com/oldLentach
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