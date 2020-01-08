В Иране разбился украинский самолет с пассажирами на борту (фото, видео)

Он упал практически сразу после того, как вылетел из аэропорта в Тегеране.

Об этом со ссылкой на иранские информагентства сообщает dw.com.

Авиалайнер направлялся в Киев. На данный момент известно, что на борту было 177 человек, в том числе 9 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Так, в самолете находились:

– граждане Украины – 15 человек

– граждане Ирана – 71 человек

– граждане Канады – 73 человека

– граждане Германии – 4 человека

– граждане Великобритании – 3 человека

– граждане Швеции– 8 человек

– граждане Афганистана – 6 человек

Иранские СМИ сообщают, что во время полета возникли технические неполадки. Также есть информация, что воздушное судно оказалось охвачено огнем. Это также видно на видео, которое появилось в сети.

Видео первых минут после крушения украинского самолета под Тегераном pic.twitter.com/OGk0384yam — Лентач (@oldLentach) January 8, 2020

Украинское правительство уже взяло на контроль трагическое происшествие. Так, президент Владимир Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране.



Телефоны горячей линии МИД Украины +38 (044) 238 16 57, 0 800 601 527.

Фото: dw.com, Владимир Зеленский, facebook

Видео: twitter.com/oldLentach

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