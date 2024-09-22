Подпольщики и предатели Одессы: кто на самом деле боролся с нацистами

До оккупации еще нужно было дожить

Начиная с 15 сентября 1941 года и до занятия Одессы фашистами (16 октября) политотделом оборонявшей город Приморской армии были подготовлены 469 человек, которые должны были продолжить подпольную борьбу в занятой румынскими оккупантами Южной Пальмире. Основам диверсионной работы их готовили в импровизированных учебных центрах, располагавшихся на территории пустующих дач и пионерских лагерей на Фонтане.

То ли они плохо учились, то ли их плохо учили, но многие из диверсантов до начала подпольной деятельности попросту не дожили. Практику приходилось проходить на фронте, вернее за его линией, куда партизан активно забрасывали. Результаты говорят сами за себя. К примеру, группа Солдатенко в составе 46 человек боевую задачу выполнила, но при этом потеряла… 42 бойца. Группа Цибульского из пятнадцати человек была истреблена поголовно.

Когда подпольем руководит… предатель

Во время Второй мировой войны, в случае занятия города противником, вооруженное подполье должен был возглавить первый секретарь обкома партии. В Одессе эту должность занимал некто Колыбанов. Решительный и жесткий в мирное время, на войне он растерял весь свой пыл и… бежал из города, оставив партизанить своих замов: Петровского и Сухарева.

— Уже на пятый день после занятия Одессы румыны арестовали Петровского, — говорит научный сотрудник центра исторических исследований юга Украины имени академика В. И. Липского Александр Черкасов. — Казалось бы, гибель неминуема, но нет! 25 октября его выпускают на свободу.

Очень скоро руководители всех подпольных ячеек получают инструкции с указанием каждый месяц информировать Петровского о готовящихся акциях, а также местах их проведения. Кроме того, первый секретарь требует сообщать ему личные данные действующих партизан, а также новеньких.

Наверняка, подпольщики очень удивились бы, если бы узнали, что товарищ Петровский все получаемые от них данные тут же переплавлял в сигуранцу, румынскую контрразведку.

После этого провалы пошли один за другим. Румыны, получавшие свежую и достоверную информацию, как орешки щелкали одесские подпольные группы. Всего благодаря «деятельности» Петровского свою смерть нашли 265 одесских партизан.

Не пощадил первый секретарь и своего коллегу Сухарева, который воевать с румынами не собирался, а работал… сторожем в частном магазине. По доносу шефа его арестовали и расстреляли…

Румынские агенты

Одним из наиболее боеспособных одесских подпольных соединений была группа, возглавляемая опытным чекистом Владимиром Молодцовым (Бадаевым). 7 ноября 1941 года партизаны забросали гранатами одну из румынских воинских частей, а уже 18 ноября на станции Дачное пустили под откос эшелон с фашистами. К сожалению, на этом список побед заканчивается. Кроме того, существует еще и обратная сторона медали. На любое удачное действие подпольщиков румыны отвечали жестокими репрессиями против местного населения.

8 февраля на улице Нежинской Молодцов (Бадаев) был арестован, а в последствии и расстрелян. Его группу разгромили, а подпольщиков репрессировали. Среди них был и знаменитый комсомолец Яша Гордиенко, который под жестокими пытками так и не выдал ни одного из своих товарищей, оставшихся на свободе. Чего не скажешь о связном Бойко, который оказался агентом румынской сигуранцы. Он и сдал с потрохами всю группу Молодцова (Бадаева).

Подполье погибло, но «подпольщики» остались

К середине 1942 года одесское подполье было практически уничтожено. Щедро снабженных деньгами, продовольствием и оружием партизан сгубили некомпетентность и малодушие собственных командиров, а также повальное предательство.

Большинство из тех, кто действительно вел смертельную борьбу с фашистами, погибли. Зато осталось немало липовых героев, которые заявили о своих «подвигах» уже после освобождения города. Однако наверняка перед глазами у каждого из них периодически встают слова из предсмертной записки Яши Гордиенко: «Прощайте, дорогие! Пусть батька выздоравливает. Это я хочу. Прошу только не забыть про нас и отомстить провокаторам. Целую вас крепко, крепко, крепко. Не падайте духом. Крепитесь. Привет всем родным. Победа будет за нами! Яша». От совести не уйти…

Красная элита и подпольные рэкетиры

Порою партизанская борьба в Одессе обретала комичные, нелепые и даже уродливые формы. Так некий Бугаенко, оправдываясь перед органами НКВД, заявил, что сколотил подпольный отряд, а сам устроился чистильщиком обуви и… плохо обслуживал румынских солдат и офицеров. Такой вот вклад в победу!

— А вот полковник Красной Армии Щербаков организовал, по сути, элитный красный партизанский отряд, — рассказывает Александр Черкасов. — За вступление в него он брал десять марок с условием платы ежемесячных взносов в двадцать марок.

Никаких боевых действий эти ребята не вели, зато собрания проводили регулярно.

Интересен и отряд товарища Тимофеева, который таки вел вооруженную борьбу, правда не с румынами, а с простыми одесситами. Бряцая оружием, «подпольщики» в добровольно-принудительном порядке изымали у них деньги и продукты на «борьбу с фашизмом». Чем не рэкет?

За предательство — Героя Соцтруда!

Одним из самых позорных эпизодов в истории одесских партизан стал инцидент в селе Холодная Балка Беляевского района.

— 9 апреля 1944 года, к селу подошел отряд из двух десятков калмыков во главе с немецким офицером, — рассказывает старший сотрудник Одесского историко-краеведческого музея Василий Прокофьев. — Здесь же находился хорошо вооруженный партизанский отряд из сорока бойцов, возглавляемый председателем местного колхоза.

Двое калмыков побежали в село разведать обстановку, в результате чего одного из них застрелили партизаны. Не долго думая, отряд карателей вошел в село и начал расстреливать и рубить шашками всех подряд мирных жителей. В живых осталось три человека. Партизаны за односельчан так и не вступились.

Кстати, после войны руководитель отряда получил звание Героя Соцтруда. Правда, органы КГБ все-таки разобрались в ситуации и этот человек получил двадцать пять лет лагерей.