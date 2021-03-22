126 лет назад в Одессе родился человек-джаз Леонид Утесов (видео)

Настоящее имя и фамилия Леонида Утесова – Лазарь Вайсбейн. Запись в метрической книге одесского раввина гласит, что 10 марта (22 марта по новому стилю) 1895 года в семействе Вайсбейнов родился сын Лазарь.

В детстве Леонид Утесов не отличался послушанием – его даже выгнали из коммерческого училища Файга, откуда не отчисляли самых отпетых хулиганов.

В детстве Утесов учился играть на скрипке, но при этом грезил героическими профессиями пожарного и моряка. Уже в 15-летнем возрасте Утесов играл в бродячем оркестре и выступал в качестве гимнаста и клоуна в передвижном цирке Ивана Бороданова. А когда одесский артист Ефим Скавронский пригласил Утесова в свою миниатюру «У разбитого зеркала», он поставил ему одно условие: «Никаких Вайсбейнов!».

Как «родился» проставивший Ледю псевдоним? Как произошло знакомство Утесова с джазом? Когда появился первый советский «клип» с участием артиста? Ответы на эти и многие другие вопросы – в новом видео «Одесской жизни».

Великие Одесситы. Леонид Утесов 22 марта 1895 года родился человек-джаз, Леонид Утесов! https://odessa-life.od.ua/article/leonid-utesov-sk…j-sovetskij-klip Опубликовано Одесская жизнь Воскресенье, 21 марта 2021 г.

А почитать о жизни и творчестве Леонида Утесова можно ЗДЕСЬ.

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