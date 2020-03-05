Максим Яценко о реформе школьного питания

А вы знали, например, что предыдущая система завтраков и обедов в школьных столовых, по которым питались с вами мы и наши родители не менялись с послевоенных лет?

Но сегодня пришло время менять старые привычки давать детям на завтрак жирную колбасу с куском булки. Это не принесет детям ни витаминов ни здоровья.

Именно поэтому мы говорим о том, как проходит реформа школьного питания в Украине и в Одессе в частности с лидером движения Cult Food в одесском регионе Максимом Яценко.

Максим ответит на множество важных вопросов о том, как формируется меню, что зависит от школы, а что от родителей, и что можно изменить в этой системе, если на это есть желание детей и родителей.

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