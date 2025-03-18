шлях та життя
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Сьогодні в нас наступні меми:

  • про черги у лікарні,
  • про переваги свого бізнесу,
  • про приховування своїх проблем,
  • про шлях життя,
  • звичайний день українця,
  • про прокидання о 5 ранку,
тут черга
прокидатись о 5 ранку
звичайний день
гарний шлях
все гаразд
власний бызнес

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