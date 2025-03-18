шлях та життя
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Сегодня у нас следующие мемы:

  • об очередях в больнице,
  • о преимуществах своего бизнеса,
  • о сокрытии своих проблем,
  • о жизненном пути,
  • обычный день украинца,
  • о просыпании в 5 утра,
тут черга
прокидатись о 5 ранку
звичайний день
гарний шлях
все гаразд
власний бызнес

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