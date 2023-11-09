Тритонів, врятованих одеситами після підриву Каховської ГЕС, повернули додому (фото)

Усього було випущено 32 тритони: 27 самок та 5 самців. Про це розповів директор одеського зоопарку Ігор Бєляков.

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Після підриву Каховської дамби маленьких червонокнижних тварин розкидало від лиманів Тузловських і по всьому узбережжю Одеси. Частину тритонів виявили на пляжах працівники нацпарку, частина прибилася до берегів Одеси, де небайдужі громадяни збирали та приносили їх до Одеського зоопарку.

Директор Ігор Біляков та співробітники зоопарку забезпечили тритонам максимально комфортні умови існування у спекотне літо.

З огляду на ризики подальшого утримання їх у неволі фахівці вирішили повернути земноводних у дику природу. Що й було зроблено 14-15 вересня.

Фахівці попрацювали з кожною твариною, провели огляд, сфотографували, зібрали зразки. Ці дані в перспективі допоможуть зрозуміти, чи була транслокація успішною.

Здійснення намічених планів вимагало від учасників справжньої мужності.

Працювати довелося в регіоні, що постійно обстрілюється, добиралися розбитими ворожими снарядами дорогами. Така звична для цих тварин місцевість як заплави Дніпра виявилася недоступною через постійні бойові дії. Тож усіх тритонів випустили на території Нижньодніпровського національного природного парку.

Раніше “Одеське життя” писало, що під час останньої ракетної атаки росіян, яка була спрямована на припортову інфраструктуру, було завдано величезних збитків навколишньому середовищу Одеської області. За підрахунками екологів сума становила понад 143,7 млн. гривень.