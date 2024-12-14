Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: чи є в Одесі пляжі?

Анекдот дня: чи є в Одесі пляжі?

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!

Одеський Привоз:
— Скажіть, як у вас конина, бачу що свіжа?
— Це ж кролик, по 60 гривень за кіло!
— Кажіть, що кролик! А ціна — кінська…

Приїхав чоловік до Одеси, зайшов до перукарні і, коли його поголили, запитує:
— Де у вас каса?
Перукар (здивовано):
— А вас що, таки касир голив?

Туристка цікавиться у одесита, чи є у місті пляжі.
— Ой, мадам, ви б ще запитали, який з них найближчий до води!

У нас є й інші анекдоти:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk