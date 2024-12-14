Анекдот дня: чи є в Одесі пляжі?

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
Одеський Привоз:
— Скажіть, як у вас конина, бачу що свіжа?
— Це ж кролик, по 60 гривень за кіло!
— Кажіть, що кролик! А ціна — кінська…
Приїхав чоловік до Одеси, зайшов до перукарні і, коли його поголили, запитує:
— Де у вас каса?
Перукар (здивовано):
— А вас що, таки касир голив?
Туристка цікавиться у одесита, чи є у місті пляжі.
— Ой, мадам, ви б ще запитали, який з них найближчий до води!
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