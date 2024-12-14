Анекдот дня: чи є в Одесі пляжі?

Одеський Привоз:

— Скажіть, як у вас конина, бачу що свіжа?

— Це ж кролик, по 60 гривень за кіло!

— Кажіть, що кролик! А ціна — кінська…

Приїхав чоловік до Одеси, зайшов до перукарні і, коли його поголили, запитує:

— Де у вас каса?

Перукар (здивовано):

— А вас що, таки касир голив?

Туристка цікавиться у одесита, чи є у місті пляжі.

— Ой, мадам, ви б ще запитали, який з них найближчий до води!

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