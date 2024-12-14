Анекдот дня: есть ли в Одессе пляжи?

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!
Одесский Привоз:
— Скажите, почём у вас конина, вижу что свежая?
— Это же кролик, по 60 гривень за кило!
— Говорите, шо кролик! А цена — лошадиная…
Приехал человек в Одессу, зашёл в парикмахерскую и, когда его побрили, спрашивает:
— Где у вас касса?
Парикмахер (удивлённо):
— А вас что, таки кассир брил?
Туристка интересуется у одессита, есть ли в городе пляжи.
— Ой, мадам, вы бы ещё спросили, какой из них ближе всего к воде!..
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