Анекдот дня: есть ли в Одессе пляжи?

Одесский Привоз:

— Скажите, почём у вас конина, вижу что свежая?

— Это же кролик, по 60 гривень за кило!

— Говорите, шо кролик! А цена — лошадиная…

Приехал человек в Одессу, зашёл в парикмахерскую и, когда его побрили, спрашивает:

— Где у вас касса?

Парикмахер (удивлённо):

— А вас что, таки кассир брил?

Туристка интересуется у одессита, есть ли в городе пляжи.

— Ой, мадам, вы бы ещё спросили, какой из них ближе всего к воде!..

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