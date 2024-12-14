Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: есть ли в Одессе пляжи?

Анекдот дня: есть ли в Одессе пляжи?

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!

Одесский Привоз:
— Скажите, почём у вас конина, вижу что свежая?
— Это же кролик, по 60 гривень за кило!
— Говорите, шо кролик! А цена — лошадиная…

Приехал человек в Одессу, зашёл в парикмахерскую и, когда его побрили, спрашивает:
— Где у вас касса?
Парикмахер (удивлённо):
— А вас что, таки кассир брил?

Туристка интересуется у одессита, есть ли в городе пляжи.
— Ой, мадам, вы бы ещё спросили, какой из них ближе всего к воде!..

У нас есть и другие анекдоты:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua