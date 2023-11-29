Анекдот дня: що в Одесі роблять із злодіями

Привіт, безжурні одесити і з початком нового трудового тижня! Сподіваємося, неділю всі провели з користю для душі і тіла, а хазяйки напевно порадували своїх домочадців чимось смачненьким?
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Ранок добрий, одесити і всі, хто вважає себе такими! І нехай за вікном негода, але недільного настрою вона ж нам не зіпсує, вірно? Адже вихідні тривають, а отже можна і виспатися як слід, і хорошу музику послухати, і в гості до друзів-знайомих навідатися.
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Доброго ранку, одесити! Вихідні розпочалися! Хоч у природи немає поганої погоди, але сьогодні погода пропонує залишитися вдома – випити вдосталь чаю з лимоном, начитатися улюблених книг, переглянути новинки кіно… А почати пропонуємо з традиційного ранкового анекдоту:
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Доброго ранку, одесити! Погода сьогодні нас гріти не буде і настрою не додасть. Тому “Одеське життя” взяло на себе цю ношу і пропонує анекдот, де кожен з нас може впізнати себе:
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Доброго ранку, одесити! За віконцем сьогодні холодно – вже відчуваються перші подихи зими, яка не за горами. Вранці не завадить зігрітися гарячим чаєм і як розпочати роботу без традиційного ранкового анекдоту від “Одеського життя”:
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