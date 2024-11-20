Посетите бесплатные концерты, выставки и встречи в Одессе: афиша на 20-21 ноября

Что: Выставка «Моменты стойкости каждый день»

Где: Троицкая, 43 МКЦ Юнион

Когда: 20 — 29 ноября

https://www.facebook.com/photo/?fbid=540956525576065&set=a.196481723356882

Что: Дискуссия «Есть ли работа для ветеранов в Одессе?»

Где: Еврейская, 49, Пространство «На часе»

Когда: 20 ноября, 17:00

https://www.facebook.com/share/19qw1MUe76/

Регистрация обязательна: https://forms.gle/GKxDAFz9bAYMMnkb6

Что: Концерт вокальной музыки

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 21 ноября, 13:00

https://odma.edu.ua/konczert-vokalnoyi-muzyky-3/

Что: Встреча-воспоминание участников одесского Майдана 2013-2014 годов.

Где: Троицкая, 49-51, библиотека Грушевского

Когда: 21 ноября, 15:00

https://www.facebook.com/share/15WPSCod1y/

Что: Литературный марафон Вячеслава Слисарчука

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 21 ноября, 17:00

https://www.facebook.com/share/19bsPthsZg/

Что: Евреи в одесском КВН

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 21 ноября, 18:00

https://www.facebook.com/share/19eQ9QAMCe/

Что: American Speaking Club

Где: Греческая, 1-а, America House Odesa

Когда: 21 ноября, 18:30

https://www.facebook.com/share/18ktpxK9Ny/

Регистрация: https://bit.ly/3Z9uuo2