Посетите бесплатные концерты, выставки и встречи в Одессе: афиша на 20-21 ноября

«Моменты стойкости каждый день» так называется выставка, которая открылась в культурном центре Юнион. Так можно назвать все события, которые будут происходить в течение всей недели. Речь идет не о развлечениях, а о событиях, которые развивают, наполняют и иногда лечат наши души. Выбирайте, планируйте, приходите. А мы всегда рядом.
Что: Выставка «Моменты стойкости каждый день»
Где: Троицкая, 43 МКЦ Юнион
Когда: 20 — 29 ноября
https://www.facebook.com/photo/?fbid=540956525576065&set=a.196481723356882
Что: Дискуссия «Есть ли работа для ветеранов в Одессе?»
Где: Еврейская, 49, Пространство «На часе»
Когда: 20 ноября, 17:00
https://www.facebook.com/share/19qw1MUe76/
Регистрация обязательна: https://forms.gle/GKxDAFz9bAYMMnkb6
Что: Концерт вокальной музыки
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 21 ноября, 13:00
https://odma.edu.ua/konczert-vokalnoyi-muzyky-3/
Что: Встреча-воспоминание участников одесского Майдана 2013-2014 годов.
Где: Троицкая, 49-51, библиотека Грушевского
Когда: 21 ноября, 15:00
https://www.facebook.com/share/15WPSCod1y/
Что: Литературный марафон Вячеслава Слисарчука
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 21 ноября, 17:00
https://www.facebook.com/share/19bsPthsZg/
Что: Евреи в одесском КВН
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 21 ноября, 18:00
https://www.facebook.com/share/19eQ9QAMCe/
Что: American Speaking Club
Где: Греческая, 1-а, America House Odesa
Когда: 21 ноября, 18:30
https://www.facebook.com/share/18ktpxK9Ny/
Регистрация: https://bit.ly/3Z9uuo2