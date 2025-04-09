В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, а также не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями.

Кроме того, не забывайте и о том, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. В случае обнаружения морской мины либо похожих на нее предметов, ни в коем случае их не трогать, а безотлагательно сообщать о находке по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 10 апреля

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Днем осадки, преимущественно в виде снега с дождем.

Ветер юго-западный,7-12 м/с, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с, порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 10 апреля

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Утром и днем осадки, преимущественно в виде снега с дождем.

Ветер юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, местами 1-3°С тепла, днем 5-10°С тепла.

На автодорогах области днем видимость во время осадков 500-1000 м.

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