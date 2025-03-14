Горячая линия в Одесской области создана для ветеранов, которые хотят узнать о возможностях спортивной реабилитации. По номеру +38(093)8906264 можно получить информацию о доступных спортивных программах, залах и секциях в населенных пунктах, а также о том, как оформить государственную компенсацию за расходы на занятия спортом. Звонки бесплатные, линия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Кроме этого, ветеранам предлагают индивидуальный подбор спортивных занятий. Представители Одесской ОВА отметили, что спорт является важным инструментом для восстановления и помогает преодолевать физические и психологические трудности. Они отметили необходимость доступа к спортивным программам и оборудованию в каждом регионе.

Также в Одесской ОВА напомнили, что с января в Украине действует программа финансовой поддержки ветеранов. Она предусматривает ежеквартальные выплаты в размере 1,5 тыс. грн на занятия спортом. Эти средства можно потратить на оплату тренажерных залов, спортивных площадок, секций или клубов. Ранее мы сообщали, что Украина выиграла 30 медалей на «Играх непокоренных-2025»