Яке свято 1 лютого в Україні та світі: День десерту і не тільки

1 лютого – це день, коли в Україні та в усьому світі відзначають низку цікавих подій та свят. Зокрема, сьогодні відзначають День оптиміста, День десерту та День Робінзона Крузо. Також розповідаємо про історичні події, іменинників та відомих особистостей, що нарожилися цього дня.
День оптиміста – міжнародне свято, що відзначається в перший четвер лютого. Щороку організації оптимістів у всьому світі проводять добровільні акції, під час яких надихають молодих людей ентузіазмом, навчають їх новим навичкам, допомагають розкритися талантам.
Ще 1 лютого починається Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин, який сприяє діалогу та співпраці між різними релігіями.
Також 1 лютого є Міжнародним днем десерту, який був започаткований американською блогеркою та кондитеркою Енджі Дадлі, авторкою популярного десерту кейк-поп. Цей день присвячений насолоді від солодощів та їх різноманітності.
Крім того, 1 лютого святкують День Робінзона Крузо, на честь відомого роману Даніеля Дефо, який був натхненний реальною історією моряка Александра Селкірка, що прожив чотири роки на безлюдному острові і був врятований саме цього дня.
Православні за новоюліанським календарем 1 лютого згадують пам’ять святого Трифона.
Історичні події 1 лютого
1 лютого також є датою багатьох важливих історичних подій, серед яких:
- 1411 рік — укладають Торунський мирний договір, який завершив Велику війну;
- 1587 рік — англійська королева Єлизавета I підписує смертний вирок Марії Стюарт;
- 1655 рік — в Охматівській битві українські козаки розбивають військо Речі Посполитої;
- 1673 рік — німецький учений Ґотфрід Лейбніц демонструє сконструйовану ним сумувальну “арифметичну машину”;
- 1709 рік — команда британського корабля виявляє на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо;
- 1884 рік — виходить у світ перший том Оксфордського словника англійської мови (головний редактор Джеймс Мюррей);
- 1893 рік — у лабораторіях Едісона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерсі) побудували першу у світі кіностудію “Чорну Марію”, в якій знімали на кінетоскоп;
- 1893 рік — у Турині відбувається прем’єра опери Джакомо Пуччіні “Манон Леско”;
- 1896 рік — у Турині відбувається прем’єра опери Джакомо Пуччіні “Богема”;
- 1907 рік — в одній із берлінських газет з’являється стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів;
- 1930 рік — газета “Таймс” друкує перший у світі кросворд;
- 1935 рік — Ая-Софія в Стамбулі за указом Ататюрка відкривається як музей;
- 1946 рік — обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН;
- 1946 рік — Угорщина стає республікою;
- 1951 рік — відбувається третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який показали на телебаченні;
- 1953 рік — хвилі Північного моря розмивають 50 основних дамб Голландії, гине 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані;
- 1958 рік — запускають “Експлорер-1”, перший американський штучний супутник Землі;
- 1958 рік — Єгипет і Сирія утворюють Об’єднану Арабську Республіку;
- 1967 рік — у Детройті (США) виходить перше число українського часопису “Детройтські новини”;
- 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Румунією;
- 1994 рік — набуває чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу;
- 2003 рік — під час заходу на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухає американський шатл “Колумбія”, гинуть всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон;
- 2004 рік — скасування смертної кари у Великій Британії;
- 2010 рік — 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона “Аватар”, знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд доларів, фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку.
Іменини 1 лютого і відомі особистості, що народилися в цей день
Які сьогодні іменини: Анастасій, Василь, Давид, Петро, Семен, Тимофій, Трифон, Феліція.
1 лютого також є днем народження багатьох видатних особистостей, серед яких:
- 1844 — Гренвілл Голл, американський психолог, якого вважають засновником дитячої і педагогічної психології.
- 1861 — Бобинський Генрік Антонович, український та польський композитор, піаніст і педагог. Викладач Київського музичного училища (1893—1913), професор Київської консерваторії (1913—1914) (пом. 1914).
- 1870 — Мотеюс Густайтіс (Motiejus Gustaitis), литовський поет і перекладач (пом. 1927).
- 1874 — Гуґо фон Гофмансталь, австрійський письменник і драматург.
- 1879 — Микола Капустянський, український військовий і політичний діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, один з керівників ОУН (пом. 1969) (спірна дата).
- 1895 — Джон Форд, американський кінорежисер (4 «Оскари») (пом. 1973).
- 1897 — Євген Маланюк, український письменник, сотник Армії УНР.
- 1900 — Анатолій Головня, радянський кінооператор, один з основоположників радянської операторської школи (пом. 1982).
- 1901 — Кларк Ґейбл, американський кіноактор (Рет Батлер у «Віднесені вітром»).
- 1902 — Ленгстон Г’юз, видатний афро-американський поет (помер цього ж дня 1967 року).
- 1902 — Оксана Лятуринська, українська малярка, скульпторка, письменниця, поетка і громадська діячка.
- 1904 — Франческа Гааль, угорська кіноакторка, зірка 1930-х років.
- 1904 — Михайло Омеляновський, український філософ (пом. 1979).
- 1905 — Еміліо Джино Сегре, італо-американський фізик. Відкрив (спільно з іншими) уповільнення нейтронів, перший штучний елемент технецій, астат і плутоній-239, а також антипротон. Лауреат Нобелівської премії з фізики (пом. 1989).
- 1922 — Рената Тебальді, італійська співачка (сопрано).
- 1930 — Микола Бідняк, український живописець, графік, іконописець.
- 1931 — Борис Єльцин, перший президент Росії.
- 1939 — Джо Семпл, клавішник гурту «The Crusaders».
- 1940 — Валерій Антонович, український хімік-аналітик, доктор хімічних наук (1986), професор (1989).
- 1941 — Анатолій Фірсов, радянський хокеїст, один із найкращих нападників в історії хокею (пом. 2000).
- 1947 — Ґідон Кремер, скрипаль.
- 1958 — Віра Ульянченко, українська політична діячка й управлінець, глава Київської обласної державної адміністрації (2006—2009).
- 1965 — Брендон Брюс Лі, американський кіноактор, син Брюса Лі.
- 1965 — Вадим Писарєв, український артист балету, народний артист України, художній керівник Донецького академічного державного театру опери та балету імені Солов’яненка.
- 1965 — Шерилін Фенн, американська кіноакторка («Твін Пікс»).
- 1968 — Ліза Марія Преслі, американська співачка, єдина дочка співака Елвіса Преслі.
- 1971 — Рон Велті, барабанщик гурту «The Offspring».
- 1971 — Майкл Голл, американський актор, відомий роллю Декстера Морган в телесеріалі «Декстер».