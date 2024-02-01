Яке свято 1 лютого в Україні та світі: День десерту і не тільки

День оптиміста – міжнародне свято, що відзначається в перший четвер лютого. Щороку організації оптимістів у всьому світі проводять добровільні акції, під час яких надихають молодих людей ентузіазмом, навчають їх новим навичкам, допомагають розкритися талантам.

Ще 1 лютого починається Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин, який сприяє діалогу та співпраці між різними релігіями.

Також 1 лютого є Міжнародним днем десерту, який був започаткований американською блогеркою та кондитеркою Енджі Дадлі, авторкою популярного десерту кейк-поп. Цей день присвячений насолоді від солодощів та їх різноманітності.

Крім того, 1 лютого святкують День Робінзона Крузо, на честь відомого роману Даніеля Дефо, який був натхненний реальною історією моряка Александра Селкірка, що прожив чотири роки на безлюдному острові і був врятований саме цього дня.

Православні за новоюліанським календарем 1 лютого згадують пам’ять святого Трифона.

Історичні події 1 лютого

1 лютого також є датою багатьох важливих історичних подій, серед яких:

1411 рік — укладають Торунський мирний договір, який завершив Велику війну;

1587 рік — англійська королева Єлизавета I підписує смертний вирок Марії Стюарт;

1655 рік — в Охматівській битві українські козаки розбивають військо Речі Посполитої;

1673 рік — німецький учений Ґотфрід Лейбніц демонструє сконструйовану ним сумувальну “арифметичну машину”;

1709 рік — команда британського корабля виявляє на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо;

1884 рік — виходить у світ перший том Оксфордського словника англійської мови (головний редактор Джеймс Мюррей);

1893 рік — у лабораторіях Едісона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерсі) побудували першу у світі кіностудію “Чорну Марію”, в якій знімали на кінетоскоп;

1893 рік — у Турині відбувається прем’єра опери Джакомо Пуччіні “Манон Леско”;

1896 рік — у Турині відбувається прем’єра опери Джакомо Пуччіні “Богема”;

1907 рік — в одній із берлінських газет з’являється стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів;

1930 рік — газета “Таймс” друкує перший у світі кросворд;

1935 рік — Ая-Софія в Стамбулі за указом Ататюрка відкривається як музей;

1946 рік — обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН;

1946 рік — Угорщина стає республікою;

1951 рік — відбувається третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який показали на телебаченні;

1953 рік — хвилі Північного моря розмивають 50 основних дамб Голландії, гине 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані;

1958 рік — запускають “Експлорер-1”, перший американський штучний супутник Землі;

1958 рік — Єгипет і Сирія утворюють Об’єднану Арабську Республіку;

1967 рік — у Детройті (США) виходить перше число українського часопису “Детройтські новини”;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Румунією;

1994 рік — набуває чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу;

2003 рік — під час заходу на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухає американський шатл “Колумбія”, гинуть всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон;

2004 рік — скасування смертної кари у Великій Британії;

2010 рік — 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона “Аватар”, знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд доларів, фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку.

Іменини 1 лютого і відомі особистості, що народилися в цей день

Які сьогодні іменини: Анастасій, Василь, Давид, Петро, Семен, Тимофій, Трифон, Феліція.

1 лютого також є днем народження багатьох видатних особистостей, серед яких: