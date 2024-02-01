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Какой праздник 1 февраля в Украине и мире: День десерта и не только

Какой праздник 1 февраля в Украине и мире: День десерта и не только

1 февраля – это день, когда в Украине и во всем мире отмечают ряд интересных событий и праздников. В частности сегодня отмечают День оптимиста, День десерта и День Робинзона Крузо. Также рассказываем об исторических событиях, именинниках и известных личностях, родившихся в этот день.

День оптимиста – международный праздник, отмечаемый в первый четверг февраля. Каждый год организации оптимистов во всем мире проводят добровольные акции, во время которых вдохновляют молодых людей энтузиазмом, учат их новым навыкам, помогают раскрыться талантам.

Еще 1 февраля начинается Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений, которая способствует диалогу и сотрудничеству между разными религиями.

Также 1 февраля является Международным днем десерта, который был начат американской блоггершей и кондитеркой Энджи Дадли, автором популярного десерта кейк-поп. Этот день посвящен удовольствию сладостей и их разнообразию.

Кроме того, 1 февраля празднуют День Робинзона Крузо, в честь известного романа Даниэля Дефо, вдохновленного реальной историей моряка Александра Селкирко, прожившего четыре года на безлюдном острове и спасенного именно в этот день.

Православные по новому лианскому календарю 1 февраля чтят 1 февраля память святого Трифона.

Исторические события 1 февраля

1 февраля также является датой многих важных исторических событий, среди которых:

  • 1411 год — заключают Торунский мирный договор, завершивший Великую войну;
  • 1587 год — английская королева Елизавета I подписывает смертный приговор Марии Стюарт;
  • 1655 год — в Охматовской битве украинские казаки разбивают войско Речи Посполитой;
  • 1673 год — немецкий ученый Гофрид Лейбниц демонстрирует сконструированную им суммировочную «арифметическую машину»;
  • 1709 год — команда британского корабля обнаруживает на необитаемом острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирка, ставшего прототипом Робинзона Крузо;
  • 1884 год — выходит в свет первый том Оксфордского словаря английского языка (главный редактор Джеймс Мюррей);
  • 1893 год — в лабораториях Эдисона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерси) построили первую в мире киностудию «Черную Марию», в которой снимали на кинетоскоп;
  • 1893 год — в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско»;
  • 1896 год — в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини «Богема»;
  • 1907 год — в одной из берлинских газет появляется статья, в которой слава создания кино приписана немецкому фотографу Максу Складановскому, что вызвало волну возмущения у французов;
  • 1930 год — газета «Таймс» печатает первый в мире кроссворд;
  • 1935 год — Ая-София в Стамбуле по указу Ататюрка открывается как музей;
  • 1946 год — избрание Трюгве Ли первым генеральным секретарем ООН;
  • 1946 год — Венгрия становится республикой;
  • 1951 год — происходит третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде, которое стало первым ядерным взрывом, который показал на телевидении;
  • 1953 год — волны Северного моря размывают 50 основных дамб Голландии, погибает 1835 человек, 43 тысячи построек были частично или полностью разрушены;
  • 1958 год — запускают «Эксплорер-1», первый американский искусственный спутник Земли;
  • 1958 год — Египет и Сирия образуют Объединенную Арабскую Республику;
  • 1967 год — в Детройте (США) выходит первое число украинского журнала «Детройтские новости»;
  • 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Румынией;
  • 1994 год — вступает в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающее введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза;
  • 2003 год — во время захода на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взрывается американский шаттл «Колумбия», погибают все 7 членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон;
  • 2004 год — отмена смертной казни в Великобритании;
  • 2010 год — 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Камерона «Аватар», снятому в формате 3-D, чтобы собрать в мировом прокате более 2 млрд долларов, фильм стал первым в пересекшей истории. 2-миллиардную планку.

Именины 1 февраля и известные личности, родившиеся в этот день

Каковы сегодня именины: Анастасий, Василий, Давид, Петр, Семен, Тимофей, Трифон, Фелиция.

1 февраля также является днем рождения многих выдающихся личностей, среди которых:

  • 1844 — Гренвилл Голл, американский психолог, считающийся основателем детской и педагогической психологии.
  • 1861 — Бобинский Генрик Антонович, украинский и польский композитор, пианист и педагог. Преподаватель Киевского музыкального училища (1893—1913), профессор Киевской консерватории (1913—1914) (ум. 1914).
  • 1870 — Мотеюс Густайтис (Motiejus Gustaitis), литовский поэт и переводчик (ум. 1927).
  • 1874 — Гуго фон Гофмансталь, австрийский писатель и драматург.
  • 1879 — Николай Капустянский, украинский военный и политический деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, один из руководителей ОУН (ум. 1969) (спорная дата).
  • 1895 — Джон Форд, американский кинорежиссер (4 «Оскара») (ум. 1973).
  • 1897 — Евгений Маланюк, украинский писатель, сотник Армии УНР.
  • 1900 — Анатолий Головня, советский кинооператор, один из основателей советской операторской школы (ум. 1982).
  • 1901 — Кларк Гейбл, американский киноактер (Рэт Батлер в «Унесенных ветром»).
  • 1902 — Лэнгстон Гьюз, выдающийся афро-американский поэт (умер в этот же день 1967 года).
  • 1902 — Оксана Лятуринская, украинская художник, скульптор, писательница, поэтесса и общественный деятель.
  • 1904 — Франческа Гааль, венгерская киноактриса, звезда 1930-х годов.
  • 1904 — Михаил Емельяновский, украинский философ (ум. 1979).
  • 1905 — Эмилио Джино Сегре, итало-американский физик. Открыл (совместно с другими) замедление нейтронов, первый искусственный элемент технеций, астат и плутоний-239, а также антипротон. Лауреат Нобелевской премии по физике (ум. 1989).
  • 1922 — Рената Тебальди, итальянская певица (сопрано).
  • 1930 — Николай Бидняк, украинский живописец, график, иконописец.
  • 1931 — Борис Ельцин, первый президент России.
  • 1939 — Джо Сэмпл, клавишник группы The Crusaders.
  • 1940 — Валерий Антонович, украинский химик-аналитик, доктор химических наук (1986), профессор (1989).
  • 1941 — Анатолий Фирсов, советский хоккеист, один из лучших нападающих в истории хоккея (ум. 2000).
  • 1947 — Гидон Кремер, скрипач.
  • 1958 — Вера Ульянченко, украинский политический деятель и управленец, глава Киевской областной государственной администрации (2006—2009).
  • 1965 — Брэндон Брюс Ли, американский киноактер, сын Брюса Ли.
  • 1965 — Вадим Писарев, украинский артист балета, народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого академического государственного театра оперы и балета имени Соловьяненко.
  • 1965 — Шерилин Фенн, американская киноактриса («Твин Пикс»).
  • 1968 — Лиза Мария Пресли, американская певица, единственная дочь певца Элвиса Пресли.
  • 1971 — Рон Велти, барабанщик группы The Offspring.
  • 1971 — Майкл Голл, американский актер, известный ролью Декстера Моргана в телесериале «Декстер».
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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