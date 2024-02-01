Какой праздник 1 февраля в Украине и мире: День десерта и не только

День оптимиста – международный праздник, отмечаемый в первый четверг февраля. Каждый год организации оптимистов во всем мире проводят добровольные акции, во время которых вдохновляют молодых людей энтузиазмом, учат их новым навыкам, помогают раскрыться талантам.

Еще 1 февраля начинается Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений, которая способствует диалогу и сотрудничеству между разными религиями.

Также 1 февраля является Международным днем десерта, который был начат американской блоггершей и кондитеркой Энджи Дадли, автором популярного десерта кейк-поп. Этот день посвящен удовольствию сладостей и их разнообразию.

Кроме того, 1 февраля празднуют День Робинзона Крузо, в честь известного романа Даниэля Дефо, вдохновленного реальной историей моряка Александра Селкирко, прожившего четыре года на безлюдном острове и спасенного именно в этот день.

Православные по новому лианскому календарю 1 февраля чтят 1 февраля память святого Трифона.

Исторические события 1 февраля

1 февраля также является датой многих важных исторических событий, среди которых:

1411 год — заключают Торунский мирный договор, завершивший Великую войну;

1587 год — английская королева Елизавета I подписывает смертный приговор Марии Стюарт;

1655 год — в Охматовской битве украинские казаки разбивают войско Речи Посполитой;

1673 год — немецкий ученый Гофрид Лейбниц демонстрирует сконструированную им суммировочную «арифметическую машину»;

1709 год — команда британского корабля обнаруживает на необитаемом острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирка, ставшего прототипом Робинзона Крузо;

1884 год — выходит в свет первый том Оксфордского словаря английского языка (главный редактор Джеймс Мюррей);

1893 год — в лабораториях Эдисона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерси) построили первую в мире киностудию «Черную Марию», в которой снимали на кинетоскоп;

1893 год — в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско»;

1896 год — в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини «Богема»;

1907 год — в одной из берлинских газет появляется статья, в которой слава создания кино приписана немецкому фотографу Максу Складановскому, что вызвало волну возмущения у французов;

1930 год — газета «Таймс» печатает первый в мире кроссворд;

1935 год — Ая-София в Стамбуле по указу Ататюрка открывается как музей;

1946 год — избрание Трюгве Ли первым генеральным секретарем ООН;

1946 год — Венгрия становится республикой;

1951 год — происходит третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде, которое стало первым ядерным взрывом, который показал на телевидении;

1953 год — волны Северного моря размывают 50 основных дамб Голландии, погибает 1835 человек, 43 тысячи построек были частично или полностью разрушены;

1958 год — запускают «Эксплорер-1», первый американский искусственный спутник Земли;

1958 год — Египет и Сирия образуют Объединенную Арабскую Республику;

1967 год — в Детройте (США) выходит первое число украинского журнала «Детройтские новости»;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Румынией;

1994 год — вступает в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающее введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза;

2003 год — во время захода на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взрывается американский шаттл «Колумбия», погибают все 7 членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон;

2004 год — отмена смертной казни в Великобритании;

2010 год — 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Камерона «Аватар», снятому в формате 3-D, чтобы собрать в мировом прокате более 2 млрд долларов, фильм стал первым в пересекшей истории. 2-миллиардную планку.

Именины 1 февраля и известные личности, родившиеся в этот день

Каковы сегодня именины: Анастасий, Василий, Давид, Петр, Семен, Тимофей, Трифон, Фелиция.

1 февраля также является днем рождения многих выдающихся личностей, среди которых: