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ЗСУ потопили російський підводний човен

ЗСУ потопили російський підводний човен

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє сьогодні, 3 серпня 2024 року, Генштаб Збройних Сил України.

Так, за підтвердженою інформацією, у п’ятницю, 2 серпня, підрозділами ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил ЗСУ суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК «Тріумф».

Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту росії «Ростов-на-Дону».

Внаслідок влучення підводний човен затонув на місці, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Довідка: Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО – клас Kilo) є одним із чотирьох підводних човнів класу Kilo, здатних застосовувати ракети «Калібр».

«Ростов-на-Дону» було введено в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих пошкоджень.

Надалі проводився його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється в 300 мільйонів доларів.

Знищення “Ростов-на-Дону” вкотре доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря.

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