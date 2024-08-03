ЗСУ потопили російський підводний човен

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє сьогодні, 3 серпня 2024 року, Генштаб Збройних Сил України.
Так, за підтвердженою інформацією, у п’ятницю, 2 серпня, підрозділами ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил ЗСУ суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК «Тріумф».
Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту росії «Ростов-на-Дону».
Внаслідок влучення підводний човен затонув на місці, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Довідка: Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО – клас Kilo) є одним із чотирьох підводних човнів класу Kilo, здатних застосовувати ракети «Калібр».
«Ростов-на-Дону» було введено в експлуатацію 26 грудня 2014 року.
13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих пошкоджень.
Надалі проводився його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється в 300 мільйонів доларів.
Знищення “Ростов-на-Дону” вкотре доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря.
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