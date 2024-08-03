ВСУ потопили российскую подводную лодку

Об этом сообщает сегодня, 3 августа 2024 года, Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Так, по подтвержденной информации, в пятницу, 2 августа, подразделениями ракетных войск во взаимодействии с подразделениями Военно-морских сил ВСУ существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК «Триумф».

Также в порту Севастополя успешно поражена подлодка черноморского флота россии «Ростов-на-Дону».

В результате попадания подлодка затонула на месте, сообщает Генштаб ВСУ.

Справка: Подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону» (по классификации НАТО – класс Kilo) является одной из четырех подлодок класса Kilo, способных применять ракеты «Калибр».

«Ростов-на-Дону» был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения.

В дальнейшем производился его ремонт и происходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подлодки оценивается в 300 миллионов долларов.

Уничтожение «Ростов-на-Дону» в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря.

Читайте также: Война, день 892: уход оккупантов из Харьковской области – вопрос времени.