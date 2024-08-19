Повернули графіки відключення світла: як вони діють в Одесі 19 серпня

Попередньо, графіки вимкнення світла мали запрацювати з 17:00 до 21:00, потім їх перенесли на півгодини, а пізніше ще на півгодини час було перенесено.

Таким чином, у понеділок, 19 серпня в Одесі буде діяти одна черга відключення світла будуть діяти з 18:00 до 21:30 для всіх категорій споживачів окрім критичної інфраструктури та деяких категорій підприємств.

В Укренерго нагадали, що енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян.