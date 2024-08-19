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Повернули графіки відключення світла: як вони діють в Одесі 19 серпня

Повернули графіки відключення світла: як вони діють в Одесі 19 серпня

Від сьогодні, 19 серпня в Одесі повертають графіки відключення світла через зростання температури повітря та дефіциту потужності в енергосистемі. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

Попередньо, графіки вимкнення світла мали запрацювати з 17:00 до 21:00, потім їх перенесли на півгодини, а пізніше ще на півгодини час було перенесено.

Таким чином, у понеділок, 19 серпня в Одесі буде діяти одна черга відключення світла будуть діяти з 18:00 до 21:30 для всіх категорій споживачів окрім критичної інфраструктури та деяких категорій підприємств.

В Укренерго нагадали, що енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян.

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