Жителів Одеського району попереджають про небезпеку підтоплення

До 25 квітня в Одеському районі очікується значне підвищення рівнів води із затопленням понижених прирічкових територій. Можливий вихід води на трасу Одеса-Рені.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
У регіоні очікуються значні підвищення рівнів води на 0.2 – 0.7м над поточними рівнями.
Крім цього, вода може бути і на території сільськогосподарських угідь у низці сіл, які розташовані біля водойм.
Через повінь є висока ймовірність підтоплення траси М-15 Одеса-Рені.
Своєю чергою Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, організовано цілодобовий моніторинг для оперативного реагування в разі виникнення такої ситуації.
Нагадаємо, сьогодні одеситів і жителів області налякав брудний дощ.