Жителів Одеського району попереджають про небезпеку підтоплення

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

У регіоні очікуються значні підвищення рівнів води на 0.2 – 0.7м над поточними рівнями.

Крім цього, вода може бути і на території сільськогосподарських угідь у низці сіл, які розташовані біля водойм.

Через повінь є висока ймовірність підтоплення траси М-15 Одеса-Рені.

Своєю чергою Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, організовано цілодобовий моніторинг для оперативного реагування в разі виникнення такої ситуації.

Нагадаємо, сьогодні одеситів і жителів області налякав брудний дощ.