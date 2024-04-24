Новини Одеси та Одеської області

Жителів Одеського району попереджають про небезпеку підтоплення

Жителів Одеського району попереджають про небезпеку підтоплення

До 25 квітня в Одеському районі очікується значне підвищення рівнів води із затопленням понижених прирічкових територій. Можливий вихід води на трасу Одеса-Рені.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

У регіоні очікуються значні підвищення рівнів води на 0.2 – 0.7м над поточними рівнями.

Крім цього, вода може бути і на території сільськогосподарських угідь у низці сіл, які розташовані біля водойм.

Через повінь є висока ймовірність підтоплення траси М-15 Одеса-Рені.

Своєю чергою Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, організовано цілодобовий моніторинг для оперативного реагування в разі виникнення такої ситуації.

Нагадаємо, сьогодні одеситів і жителів області налякав брудний дощ.

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