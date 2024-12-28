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Жителі Одеського району залишаться без світла до вечора 29 грудня

Жителі Одеського району залишаться без світла до вечора 29 грудня

Завтра, у неділю, 29 грудня 2024 року, мешканці Одеського району, за винятком самої Одеси, до вечора залишаться без електропостачання через ремонтні роботи.

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Про це повідомляє сьогодні ввечері компанія ДТЕК «Одеські електромережі».

«29 грудня з 08:00 до 18:00 на об’єктах іншої енергетичної компанії будуть проводитися ремонтні роботи. Для безпечного їх виконання ми будемо змушені тимчасово знеструмити обладнання. Через це на період виконання робіт без світла залишаться жителі Одеського району, за винятком самої Одеси», – йдеться у повідомленні.

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В компанії також нагадують: якщо ви не впевнені у причинах відсутності світла, ви завжди можете перевірити інформацію:

Як повідомлялося, в Одесі ще на семи ключових перехрестях встановлені безперебійні блоки живлення для світлофорів. Завдяки цьому обладнанню світлофори зможуть працювати автономно навіть при відсутності електроенергії.

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