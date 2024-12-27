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Графіки вимкнення світла в Одесі на 28 грудня

Графіки вимкнення світла в Одесі на 28 грудня

Стабілізаційні відключення електрики, запроваджені по всій країні після масованої ракетно-дронової атаки росіян 25 грудня, коли знову постраждали енергооб’єкти, триватимуть і завтра, 28 грудня 2024 року. Якими будуть графіки, дізнавалася «Одеське життя».

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За інформацією компанії «Укренерго», 28 грудня погодинні графіки будуть такі:

  • Черга 2.2 — одне відключення на дві години,
  • Усі інші — світло буде весь день.

Водночас у компанії нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

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