Жители Одесского района останутся без света до вечера 29 декабря

Об этом сообщает сегодня вечером компания ДТЭК «Одесские электросети».

«29 декабря с 08:00 до 18:00 на объектах другой энергетической компании будут проводиться ремонтные работы. Для безопасного их выполнения мы будем вынуждены временно обесточить оборудование. Поэтому на период выполнения работ без света останутся жители Одесского района, за исключением самой Одессы», – сказано в сообщении.

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В компании также напоминают: если вы не уверены в причинах отсутствия света, вы всегда можете проверить информацию:

на сайте ДТЭК;

в чат-боте компании в мессенджерах Вайбер и Телеграм.

Как сообщалось, в Одессе еще на семи ключевых перекрестках установлены бесперебойные блоки питания для светофоров. Благодаря этому оборудованию светофоры смогут работать автономно даже при отсутствии электроэнергии.