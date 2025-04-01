Ремонтные работы нк водопроводе
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Як повідомляється, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу з 08:00 2 квітня до 08:00 3 квітня 2025 року буде припинено подачу води споживачам наступних населених пунктів:

  • с. Маяки;
  • с. Миколаївка;
  • с. Надлиманське;
  • с. Калаглія;
  • смт Овідіополь;
  • с. Кароліно-Бугаз;
  • с. Роксолани;
  • пос. Затока.

Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

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