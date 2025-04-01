Як повідомляється, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу з 08:00 2 квітня до 08:00 3 квітня 2025 року буде припинено подачу води споживачам наступних населених пунктів:
- с. Маяки;
- с. Миколаївка;
- с. Надлиманське;
- с. Калаглія;
- смт Овідіополь;
- с. Кароліно-Бугаз;
- с. Роксолани;
- пос. Затока.
Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).