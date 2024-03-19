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Завтра, 20 березня, одеські стоматологи прийматимуть дітей безкоштовно – куди звертатися

Завтра, 20 березня, одеські стоматологи прийматимуть дітей безкоштовно – куди звертатися

Завтра, в середу, 20 березня 2024 року, в Одесі пройде День профілактики та раннього виявлення стоматологічних захворювань у дітей, у рамках якого всі бажаючі зможуть безкоштовно відвідати дитячого стоматолога.

Як повідомили у мерії міста, акція, яка відбудеться за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради та Одеського міського центру здоров’я, присвячена Всесвітньому дню здоров’я ротової порожнини. Її метою є своєчасна діагностика та запобігання захворювань зубів та ясен у дітей, а також підвищення поінформованості батьків щодо стоматологічного здоров’я дітей.

Батьків із дітьми запрошують пройти безкоштовний стоматологічний огляд у дитячих стоматологічних відділеннях Одеси з 9:00 до 16:00 за такими адресами:

  • вул. Дігтярна, 17, тел.726 98 16;
  • вул. Академіка Філатова, 60, тел.767 57 47;
  • вул. Академіка Корольова, 60, з 9.00 до 16.00, тел.747 09 16;
  • просп. Добровольського, 63а, тел. 758 58 81.

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