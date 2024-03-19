Завтра, 20 марта, одесские стоматологи будут принимать детей бесплатно – куда обращаться

Как сообщили в мэрии города, акция, которая состоится при поддержке Департамента здравоохранения Одесского горсовета и Одесского городского центра здоровья, приурочена ко Всемирному дню здоровья ротовой полости. Ее целью является своевременная диагностика и предупреждение заболеваний зубов и десен у детей, а также повышение осведомленности родителей по стоматологическому здоровью детей.

Родителей с детьми приглашают пройти бесплатный стоматологический осмотр в детских стоматологических отделениях Одессы с 9:00 до 16:00 по таким адресам:

ул. Дегтярная, 17, тел.726 98 16;

ул. Академика Филатова, 60, тел.767 57 47;

ул. Академика Королева, 60, с 9.00 до 16.00, тел.747 09 16;

просп. Добровольского, 63а, тел. 758 58 81.

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