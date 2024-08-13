Новини Одеси та Одеської області

Завтра, 14 серпня, одеські Черемушки залишаться без світла: названо причину

Завтра, 14 серпня, одеські Черемушки залишаться без світла: названо причину

Завтра, в середу, 14 серпня 2024 року, в Одесі буде тимчасово знеструмлено мікрорайон Черемушки.

Про це повідомили сьогодні у компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

За даними енергетиків, світла на Черемушках не буде з 12:00 до 16:00 години.

«Це необхідно, щоб безпечно провести ремонтні роботи на одній із підстанцій Хаджибейського району та підготувати її до зими», – пояснили у компанії.

Водночас, як запевнили у ДТЕК, на час проведення робіт об’єкти критичної інфраструктури та деякі адреси клієнтів, де це технічно можливо зробити, підключать до резервних електроліній.

Нагадаємо, з 30 липня в Україні не застосовуються стабілізаційні відключення світла.

За даними Укренерго, завтра, 14 серпня, відключення також не прогнозуються.

У разі зміни ситуації споживачів повідомлять додатково.

Ситуація в енергосистемі країни суттєво покращилася після спаду аномальної спеки та виведення із планових ремонтів двох блоків АЕС.

За прогнозами, протягом наступних трьох місяців обмеження споживання якщо й будуть, то мінімальними.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk