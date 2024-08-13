Завтра, 14 серпня, одеські Черемушки залишаться без світла: названо причину

Про це повідомили сьогодні у компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

За даними енергетиків, світла на Черемушках не буде з 12:00 до 16:00 години.

«Це необхідно, щоб безпечно провести ремонтні роботи на одній із підстанцій Хаджибейського району та підготувати її до зими», – пояснили у компанії.

Водночас, як запевнили у ДТЕК, на час проведення робіт об’єкти критичної інфраструктури та деякі адреси клієнтів, де це технічно можливо зробити, підключать до резервних електроліній.

Нагадаємо, з 30 липня в Україні не застосовуються стабілізаційні відключення світла.

За даними Укренерго, завтра, 14 серпня, відключення також не прогнозуються.

У разі зміни ситуації споживачів повідомлять додатково.

Ситуація в енергосистемі країни суттєво покращилася після спаду аномальної спеки та виведення із планових ремонтів двох блоків АЕС.

За прогнозами, протягом наступних трьох місяців обмеження споживання якщо й будуть, то мінімальними.