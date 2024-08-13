Завтра, 14 августа, одесские Черемушки останутся без света: названа причина

Об этом сообщили сегодня в компании ДТЭК «Одесские электросети».

По данным энергетиков, света на Черемушках не будет с 12:00 до 16:00 часов.

«Это необходимо, чтобы безопасно провести ремонтные работы на одной из подстанций Хаджибейского района и подготовить ее к зиме», – пояснили в компании.

В то же время, как заверили в ДТЭК, на время проведения работ объекты критической инфраструктуры и некоторые адреса клиентов, где это технически возможно сделать, подключат к резервным электролиниям.

Напомним, с 30 июля в Украине не применяются стабилизационные отключения света.

По данным «Укрэнерго», завтра, 14 августа, отключения также не прогнозируются.

В случае изменения ситуации потребителей уведомят дополнительно.

Ситуация в энергосистеме страны существенно улучшилась после спада аномальной жары и выведения из плановых ремонтов двух блоков АЭС.

По прогнозам, в течение следующих трех месяцев ограничения потребления, если и будут, то минимальными.