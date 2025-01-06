Заплив «моржів» і пошук безвісти зниклих: як пройшли водохресні купання на Ланжероні (фоторепортаж)

Нагадаємо, що Водохреща в Україні вже другий рік відзначають за новоюліанським календарем – 6 січня.

На Ланжероні встановили намет, де можна переодягнутися, тут чергують медики, водолази і рятувальники.

Прес-секретар Одеської єпархії Православної церкви України Теодор Оробець освятив морську воду і помолився за мир в Україні.

Тут же відбулася міні-акція родичів безвісти зниклих воїнів ЗСУ. Щоб привернути увагу городян, люди вийшли з фотографіями зниклих родичів.

За традицією на пляжі зібралися учасники громадської організації «Моржі Одеси». Вони провели традиційний заплив із прапорами Одеси та України, приурочений до свята Водохреща.

За нирцями спостерігали ті, хто не наважився зайти в крижану воду.

Ще трохи атмосферних фото:

Як повідомили в мерії, водохресні купання сьогодні також відбуваються на пляжах 13-та станція Великого Фонтану і 16-та станція Великого Фонтану.

Для гарантування безпеки громадян на чергуванні перебуває понад 40 рятувальників-водолозів, задіяно спеціальну рятувальну техніку і три рятувальні катери.