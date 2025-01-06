Заплыв «моржей» и поиск без вести пропавших: как прошли крещенские купания на Ланжероне (фоторепортаж)

Сегодня, 6 января 2025 года, на пляже Ланжерон вь Одессе прошли традиционное освящение воды и крещенские купания. Корреспондентка издания «Одесская жизнь» прошлась по побережью Одессы, чтобы все увидеть своими глазами и показать читателям.
Напомним, что Крещение в Украине уже второй год отмечают по новоюлианскому календарю – 6 января.
На Ланжероне установили палатку, где можно переодеться, тут дежурят медики, водолазы и спасатели.
Пресс-секретарь Одесской епархии Православной церкви Украины Теодор Оробец освятил морскую воду и помолился за мир в Украине.
Тут же прошла мини-акция родственников без вести пропавших воинов ВСУ. Чтобы привлечь внимание горожан, люди вышли с фотографиями пропавших родственников.
По традиции на пляже собрались участники общественной организации «Моржи Одессы». Они провели традиционный заплыв с флагами Одессы и Украины, приуроченный к празднику Крещения.
За ныряльщиками наблюдали те, кто не осмелился зайти в ледяную воду.
Еще немного атмосферных фото:
Как сообщили в мэрии, крещенские купания сегодня также проходят на пляжах 13-я станция Большого Фонтана и 16-я станция Большого Фонтана.
Для обеспечения безопасности граждан дежурстве находится более 40 спасателей-водолозов, задействована специальная спасательная техника и три спасательных катера.