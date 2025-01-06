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Заплыв «моржей» и поиск без вести пропавших: как прошли крещенские купания на Ланжероне (фоторепортаж)

Заплыв «моржей» и поиск без вести пропавших: как прошли крещенские купания на Ланжероне (фоторепортаж)

Сегодня, 6 января 2025 года, на пляже Ланжерон вь Одессе прошли традиционное освящение воды и крещенские купания. Корреспондентка издания «Одесская жизнь» прошлась по побережью Одессы, чтобы все увидеть своими глазами и показать читателям.

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Напомним, что Крещение в Украине уже второй год отмечают по новоюлианскому календарю – 6 января.

На Ланжероне установили палатку, где можно переодеться, тут дежурят медики, водолазы и спасатели.

Пресс-секретарь Одесской епархии Православной церкви Украины Теодор Оробец освятил морскую воду и помолился за мир в Украине.

Тут же прошла мини-акция родственников без вести пропавших воинов ВСУ. Чтобы привлечь внимание горожан, люди вышли с фотографиями пропавших родственников.

По традиции на пляже собрались участники общественной организации «Моржи Одессы». Они провели традиционный заплыв с флагами Одессы и Украины, приуроченный к празднику Крещения.

За ныряльщиками наблюдали те, кто не осмелился зайти в ледяную воду.

 

Еще немного атмосферных фото:

Как сообщили в мэрии, крещенские купания сегодня также проходят на пляжах 13-я станция Большого Фонтана и 16-я станция Большого Фонтана.

Для обеспечения безопасности граждан дежурстве находится более 40 спасателей-водолозов, задействована специальная спасательная техника и три спасательных катера.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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