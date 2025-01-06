Заплыв «моржей» и поиск без вести пропавших: как прошли крещенские купания на Ланжероне (фоторепортаж)

Напомним, что Крещение в Украине уже второй год отмечают по новоюлианскому календарю – 6 января.

На Ланжероне установили палатку, где можно переодеться, тут дежурят медики, водолазы и спасатели.

Пресс-секретарь Одесской епархии Православной церкви Украины Теодор Оробец освятил морскую воду и помолился за мир в Украине.

Тут же прошла мини-акция родственников без вести пропавших воинов ВСУ. Чтобы привлечь внимание горожан, люди вышли с фотографиями пропавших родственников.

По традиции на пляже собрались участники общественной организации «Моржи Одессы». Они провели традиционный заплыв с флагами Одессы и Украины, приуроченный к празднику Крещения.

За ныряльщиками наблюдали те, кто не осмелился зайти в ледяную воду.

Еще немного атмосферных фото:

Как сообщили в мэрии, крещенские купания сегодня также проходят на пляжах 13-я станция Большого Фонтана и 16-я станция Большого Фонтана.

Для обеспечения безопасности граждан дежурстве находится более 40 спасателей-водолозов, задействована специальная спасательная техника и три спасательных катера.