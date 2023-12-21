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“Захисниці Півдня”: в Одесі презентували календар на 2024 рік з жінками, які служать в армії

“Захисниці Півдня”: в Одесі презентували календар на 2024 рік з жінками, які служать в армії

В Одесі сьогодні, 21 грудня, презентували календар, який присвятили жінкам-захисницям, які несуть службу в Силах оборони. Календар має назву “Захисниці Півдня”. Кошти з продажу кожного екземпляра календаря підуть на нужди військових.

Про це повідомляють в “Медіацентр Одеса”.

Як розповів під час брифінгу депутат Одеської обласної ради, волонтер Аркадій Мкртичян, таким чином вони хотіли підтримати жінок-військових. Адже сьогодні в Збройних силах України пліч-о-пліч з чоловіками служить 10% українських дівчат та жінок.

Наталя Гуменюк, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України вважає, що календар важливий для ментального здоров’я українців під час такої складної затяжної війни.

Вона додала, що українські захисниці реалізовують себе на військовій службі та при цьому залишаються ніжними та жіночними.

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календар

Проєкт був створений та реалізований благодійним фондом “Шлях додому”. Фонд опікується цивільним населенням, яке потерпіло від російського вторгнення.

На брифінгу були присутні й військовослужбовиці, які знялися для календаря. Дівчата були в захопленні від проведеної фотосесії та її результаті.

Календар показав, що жінка навіть у військовій формі залишається жінкою, –

підсумувала офіцер цивільно-військового співробітництва ОК “Південь” Оксана Козиренко.

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